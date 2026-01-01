Хосеп Гвардиола

Дата рождения
18 января 1971 г.
Достижения
Самый титулованный тренер в истории «Барселоны» и «Манчестер Сити».
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Футбол
Гвардиола заразился коронавирусом. Он не поедет на матч Кубка Англии
#Хосеп Гвардиола
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Футбол
Месси забил первый гол за «ПСЖ». Это его седьмой мяч командам Гвардиолы
#Лионель Месси
Футбол
Месси забил командам Гвардиолы шесть голов в Лиге чемпионов. Ни один игрок не забил больше
#Лионель Месси
Футбол
Тухель – лучший тренер сезона по версии УЕФА
#Лига чемпионов
Футбол
Гвардиола никогда не проигрывал четыре гостевых матча подряд одной команде. «Тоттенхэм» прервал серию
#Хосеп Гвардиола
Футбол
Гвардиола проиграл «Челси» восемь матчей за карьеру. Больше, чем любому другому клубу
#Хосеп Гвардиола
Футбол
«Челси» победил «Манчестер Сити» в третьем матче подряд. Все – в разных турнирах
#Томас Тухель
Футбол
Гвардиола проиграл второй кубковый финал за карьеру. Перед этим выиграл 11 подряд
#Хосеп Гвардиола
Футбол
Тухель дважды подряд победил Гвардиолу, но проигрывает ему по личным встречам
#Лига чемпионов
Футбол
Ассоциация тренеров в Англии признала Гвардиолу лучшим менеджером сезона
#Хосеп Гвардиола
Футбол
Гвардиола – седьмой тренер, выводивший в финал ЛЧ две разные команды
#Хосеп Гвардиола
Футбол
Гвардиола провел 63-й матч в плей-офф Лиги чемпионов и побил рекорд Анчелотти
#Хосеп Гвардиола
Футбол
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
#Хосеп Гвардиола
Футбол
Гвардиола – четвертый тренер по победам в Лиге чемпионов
#Хосеп Гвардиола
Футбол
Команда Гвардиолы забивает 100+ мячей за сезон 12-й раз подряд
#Хосеп Гвардиола
Футбол
«Ман Сити» выиграл 15 матчей подряд во всех турнирах – это рекорд для Англии
#Манчестер Сити
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл 14 матчей подряд. Это самая длинная победная серия Гвардиолы в карьере
#Хосеп Гвардиола
Футбол
Награды лучшим в XXI веке от Globe Soccer Award получили Роналду, Гвардиола, «Реал» и агент Мендеш
#Криштиану Роналду
Футбол
Гвардиола сыграл нулевую ничью в ЛЧ впервые с 2015 года
#Хосеп Гвардиола
Футбол
Гвардиола четыре сезона подряд не поднимается выше 1/4 финала ЛЧ
#Хосеп Гвардиола
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Футбол
Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»
#Лерой Сане
Футбол
Флик опередил Гвардиолу по победам за первые 25 матчей в клубе
#Ханс-Дитер Флик
Футбол
Мама Гвардиолы умерла от коронавируса. Ей было 82 года
#Хосеп Гвардиола
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги в третий раз подряд
#Манчестер Сити
Футбол
Гвардиола в 10-й раз победил «Реал». Это лучший показатель для тренеров в XXI веке
#Хосеп Гвардиола
Футбол
Гвардиола видел доказательства невиновности «Ман Сити»
#Хосеп Гвардиола
Футбол
Гвардиола защищает «Ман Сити» и говорит, что останется в клубе даже во Второй лиге
#Хосеп Гвардиола
Футбол
«Вулверхэмптон» – неудобный соперник для Гвардиолы. Тренер Нуну вообще победил его два раза подряд
#Манчестер Сити
Футбол
«Ман Сити» забил 6 голов «Уотфорду» в финале Кубка и стал первой командой в Англии, выигравшей домашний требл
#Манчестер Сити