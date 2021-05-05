Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов
Манчестер Сити
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#Хосеп Гвардиола #Лига чемпионов #Манчестер Сити

Гвардиола – седьмой тренер, выводивший в финал ЛЧ две разные команды

05 мая, 10:52

«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» во втором матче ЛЧ (2:0; 4:1 – общий счет) и вышел в финал Лиги чемпионов. Статистика для Пепа Гвардиолы:

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Марез 11
Марез 63
2:0
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Источник:
твиттер Opta
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