Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов
Манчестер Сити
Гвардиола – седьмой тренер, выводивший в финал ЛЧ две разные команды
05 мая, 10:52
«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» во втором матче ЛЧ (2:0; 4:1 – общий счет) и вышел в финал Лиги чемпионов. Статистика для Пепа Гвардиолы:
- Это его 63-й матч в ЛЧ. Он побил рекорд Карло Анчелотти.
- Это его первый финал ЛЧ с 2011 года.
- Это его третий финал Лиги чемпионов в качестве тренера.
- Он стал седьмым тренером, который выводил в финал ЛЧ две команды («Барселона» и «Манчестер Сити»). До него это делали Оттмар Хитцфельд («Боруссия» Д, «Бавария»), Луи ван Гал («Аякс», «Бавария»), Жозе Моуринью («Порту», «Интер»), Юпп Хайнкес («Реал», «Бавария»), Карло Анчелотти («Милан», «Реал») и Юрген Клопп («Боруссия» Д, «Ливерпуль»).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые