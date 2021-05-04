Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы

«ПСЖ» проводил ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Ман Сити». Клуб потерял Килиана Мбаппе – главного игрока и бомбардира этого состава «ПСЖ». Мы рассказывали о его вкладе в путь «ПСЖ» по Лиге чемпионов в отдельном материале. Мбаппе забил восемь голов за четыре матча – и выбил из ЛЧ «Барселону» с «Баварией».

30 апреля «ПСЖ» рассказал о травме Килиана Мбаппе. Он повредил икроножную мышцу правой ноги. Из-за этого Мбаппе пропустил игру «ПСЖ» и «Ланса» (2:1). Перед этим Мбаппе отыграл 90 минут в первом полуфинале против «Ман Сити». Тогда он сделал меньше касаний мяча, чем вратарь «Сити» Эдерсон. «ПСЖ» проиграл и с ним в составе.

Без Мбаппе в этом сезоне «ПСЖ» играет еще хуже. Он не выходил на старте сезона из-за коронавируса. Тогда «ПСЖ» проиграл с сухим счетом два матча Лиги 1. Еще четыре игры чемпионата команда выиграла. До этого матча Мбаппе пропустил одну игру в сезоне Лиги чемпионов. Без него «ПСЖ» проиграл «Лейпцигу» (1:2).