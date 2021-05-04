Килиан Мбаппе
Лига чемпионов
ПСЖ
Манчестер Сити
Поделиться:
Комментарии:
0
#Килиан Мбаппе #Лига чемпионов #Манчестер Сити #ПСЖ

Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы

04 мая, 23:52

www.imago-images.de/Global Look Press

«ПСЖ» проводил ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Ман Сити». Клуб потерял Килиана Мбаппе – главного игрока и бомбардира этого состава «ПСЖ». Мы рассказывали о его вкладе в путь «ПСЖ» по Лиге чемпионов в отдельном материале. Мбаппе забил восемь голов за четыре матча – и выбил из ЛЧ «Барселону» с «Баварией».

30 апреля «ПСЖ» рассказал о травме Килиана Мбаппе. Он повредил икроножную мышцу правой ноги. Из-за этого Мбаппе пропустил игру «ПСЖ» и «Ланса» (2:1). Перед этим Мбаппе отыграл 90 минут в первом полуфинале против «Ман Сити». Тогда он сделал меньше касаний мяча, чем вратарь «Сити» Эдерсон. «ПСЖ» проиграл и с ним в составе.

Без Мбаппе в этом сезоне «ПСЖ» играет еще хуже. Он не выходил на старте сезона из-за коронавируса. Тогда «ПСЖ» проиграл с сухим счетом два матча Лиги 1. Еще четыре игры чемпионата команда выиграла. До этого матча Мбаппе пропустил одну игру в сезоне Лиги чемпионов. Без него «ПСЖ» проиграл «Лейпцигу» (1:2).

Keystone Press Agency/Global Look Press

Перед ответной игрой «ПСЖ» и «Ман Сити» было соревнование инсайдов. Главная интрига – возможный выход Мбаппе. Почеттино держал интригу до объявления стартовых составов: говорил, что остается оптимистом. The Athletic писал о журналистах, которые видели Мбаппе перед вылетом в Англию. Тогда Мбаппе хромал в аэропорту – и все переживали за его состояние.

За сутки до старта новой игры Мбаппе показывал фото с тренировок, но попал в заявку только в роли запасного. Почеттино все объяснил перед игрой: «Мы поговорили с медперсоналом. Приняли лучшее решение для всех. Он не был готов к матчу, даже если делал все возможное. Это невозможно, но он остается в команде. Посмотрим, что будет в матче».

Возможно, это был последний шанс Мбаппе на выигрыш Лиги чемпионов в составе «ПСЖ». Его контракт заканчивается в июне 2022 года. Мбаппе отказался от нескольких предложений о продлении контракта. Transfermarkt оценивает его в 160 миллионов евро. В этом сезоне Лиги 1 Мбаппе забил 25 голов и сделал семь ассистов за 29 матчей.

Последние матчи чемпионата Франции он смотрел так:

www.imago-images.de/Global Look Press

Даже Гвардиола говорил, что хочет видеть игру Мбаппе в ответном полуфинальном матче. Мбаппе не вышел даже на замену, а «ПСЖ» без него почти не создал моментов. Маркиньос попал в перекладину, Ди Мария перехватил мяч и пробил мимо пустого угла. Мбаппе наблюдал за этим со скамейки запасных – кутался в куртку и грустно смотрел матч.

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Марез 11
Марез 63
2:0
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Еще по теме
☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Килиан Мбаппе
#Лига чемпионов
#Манчестер Сити
#ПСЖ