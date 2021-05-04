Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
«ПСЖ» проводил ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Ман Сити». Клуб потерял Килиана Мбаппе – главного игрока и бомбардира этого состава «ПСЖ». Мы рассказывали о его вкладе в путь «ПСЖ» по Лиге чемпионов в отдельном материале. Мбаппе забил восемь голов за четыре матча – и выбил из ЛЧ «Барселону» с «Баварией».
30 апреля «ПСЖ» рассказал о травме Килиана Мбаппе. Он повредил икроножную мышцу правой ноги. Из-за этого Мбаппе пропустил игру «ПСЖ» и «Ланса» (2:1). Перед этим Мбаппе отыграл 90 минут в первом полуфинале против «Ман Сити». Тогда он сделал меньше касаний мяча, чем вратарь «Сити» Эдерсон. «ПСЖ» проиграл и с ним в составе.
Без Мбаппе в этом сезоне «ПСЖ» играет еще хуже. Он не выходил на старте сезона из-за коронавируса. Тогда «ПСЖ» проиграл с сухим счетом два матча Лиги 1. Еще четыре игры чемпионата команда выиграла. До этого матча Мбаппе пропустил одну игру в сезоне Лиги чемпионов. Без него «ПСЖ» проиграл «Лейпцигу» (1:2).
Перед ответной игрой «ПСЖ» и «Ман Сити» было соревнование инсайдов. Главная интрига – возможный выход Мбаппе. Почеттино держал интригу до объявления стартовых составов: говорил, что остается оптимистом. The Athletic писал о журналистах, которые видели Мбаппе перед вылетом в Англию. Тогда Мбаппе хромал в аэропорту – и все переживали за его состояние.
За сутки до старта новой игры Мбаппе показывал фото с тренировок, но попал в заявку только в роли запасного. Почеттино все объяснил перед игрой: «Мы поговорили с медперсоналом. Приняли лучшее решение для всех. Он не был готов к матчу, даже если делал все возможное. Это невозможно, но он остается в команде. Посмотрим, что будет в матче».
Возможно, это был последний шанс Мбаппе на выигрыш Лиги чемпионов в составе «ПСЖ». Его контракт заканчивается в июне 2022 года. Мбаппе отказался от нескольких предложений о продлении контракта. Transfermarkt оценивает его в 160 миллионов евро. В этом сезоне Лиги 1 Мбаппе забил 25 голов и сделал семь ассистов за 29 матчей.
Последние матчи чемпионата Франции он смотрел так:
Даже Гвардиола говорил, что хочет видеть игру Мбаппе в ответном полуфинальном матче. Мбаппе не вышел даже на замену, а «ПСЖ» без него почти не создал моментов. Маркиньос попал в перекладину, Ди Мария перехватил мяч и пробил мимо пустого угла. Мбаппе наблюдал за этим со скамейки запасных – кутался в куртку и грустно смотрел матч.