☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)
Главное впечатление от начала полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «ПСЖ» – засыпанное снегом поле. Да-да, в начале мая в Манчестере идет снег.
Организаторы матча не были к этому готовы. Поэтому команды играют белым мячом. Вот как он выглядит.
И теперь попробуйте его найти на общем ТВ-плане.
Работники перед матчем старались, но весь снег убрать не получилось.
За пару часов до игры шел дождь со снегом. Температура – бр-р-р, всего +5°.
Снег растаял только в штрафной Наваса.
Кстати, оранжевый мяч на официальном сайте УЕФА продается с большой скидкой. Но его нет в наличии.
В твиттере снег – главный повод для шуток о матче.
«У ПСЖ заканчиваются идеи, лучше наденьте белые формы в перерыве».
«Робби Фаулер, когда видит снег на поле «Манчестер Сити».
Бывало и хуже.
«Посмотрел, когда в Великобритании был самый поздний снегопад.
В «июне» 1975-го снег покрыл поле во время дерби по крикету».