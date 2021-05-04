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#Лига чемпионов #Манчестер Сити #ПСЖ

☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)

04 мая, 22:54

Главное впечатление от начала полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити»«ПСЖ» – засыпанное снегом поле. Да-да, в начале мая в Манчестере идет снег.

Организаторы матча не были к этому готовы. Поэтому команды играют белым мячом. Вот как он выглядит.

И теперь попробуйте его найти на общем ТВ-плане.

Работники перед матчем старались, но весь снег убрать не получилось.

За пару часов до игры шел дождь со снегом. Температура – бр-р-р, всего +5°.

Снег растаял только в штрафной Наваса. 

Кстати, оранжевый мяч на официальном сайте УЕФА продается с большой скидкой. Но его нет в наличии.

В твиттере снег – главный повод для шуток о матче.

«У ПСЖ заканчиваются идеи, лучше наденьте белые формы в перерыве».

«Робби Фаулер, когда видит снег на поле «Манчестер Сити».

Бывало и хуже.

«Посмотрел, когда в Великобритании был самый поздний снегопад.

В «июне» 1975-го снег покрыл поле во время дерби по крикету».

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