☃️ Майский снег в матче «Ман Сити» и «ПСЖ»! Никто не был готов, поэтому мяч белый (кстати, где он?)

Главное впечатление от начала полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «ПСЖ» – засыпанное снегом поле. Да-да, в начале мая в Манчестере идет снег.

Организаторы матча не были к этому готовы. Поэтому команды играют белым мячом. Вот как он выглядит.