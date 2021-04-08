Мбаппе молчал в ЛЧ четыре матча. Теперь – рвет топ-клубы (по два гола за игру)

Мы подробно рассказывали об обещании Мбаппе для Почеттино. Тогда он сказал тренеру, что тот обязательно победит «Барселону» во второй раз. В двух матчах против «Барселоны» Мбаппе поучаствовал в четырех из пяти голов «ПСЖ». По общей статистике за три игры плей-офф все выглядит еще мощнее: Мбаппе забил шесть из восьми командных голов.

После игры с «Баварией» Мбаппе похвалил именно команду. Напомнил, что перед второй игрой с «Баварией» будет матч против «Страсбура». И добавил: «Как я сказал еще по матчу с «Барселоной», мне нравятся такие игры. Я не всегда доминировал, но я здесь не для игры в прятки. Мне нравится играть такие матчи, быть в них решительным».

Мбаппе стал лучшим игроком матча: