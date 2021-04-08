Килиан Мбаппе
Лига чемпионов
Футбол
Бавария
ПСЖ
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#Килиан Мбаппе #Футбол #Лига чемпионов #Бавария #ПСЖ

Мбаппе молчал в ЛЧ четыре матча. Теперь – рвет топ-клубы (по два гола за игру)

08 апреля, 00:47

Keystone Press Agency/Global Look Press

Килиан Мбаппе – главный герой матчей плей-офф Лиги чемпионов. Но сезон в этом турнире начинался для него не так результативно. «ПСЖ» был в группе с «МЮ», «Лейпцигом» и «Истанбулом». Мбаппе пропустил одну игру, а еще в четырех ничего не забил. Результативная серия началась с 9 декабря – в матче против «Истанбула».

Мбаппе забил восемь раз за четыре игры. В среднем получается по два гола за игру:

Победный гол Мбаппе в матче с «Баварией».

augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Мы подробно рассказывали об обещании Мбаппе для Почеттино. Тогда он сказал тренеру, что тот обязательно победит «Барселону» во второй раз. В двух матчах против «Барселоны» Мбаппе поучаствовал в четырех из пяти голов «ПСЖ». По общей статистике за три игры плей-офф все выглядит еще мощнее: Мбаппе забил шесть из восьми командных голов.

После игры с «Баварией» Мбаппе похвалил именно команду. Напомнил, что перед второй игрой с «Баварией» будет матч против «Страсбура». И добавил: «Как я сказал еще по матчу с «Барселоной», мне нравятся такие игры. Я не всегда доминировал, но я здесь не для игры в прятки. Мне нравится играть такие матчи, быть в них решительным».

Мбаппе стал лучшим игроком матча:

И обошел Анри в гонке французских бомбардиров в плей-офф Лиги чемпионов:

«Бавария» не проигрывала в Лиге чемпионов 19 игр подряд. Последнее поражение было больше двух лет назад – 13 марта 2019 года. Мбаппе проводил четвертый матч за карьеру против «Баварии» в Лиге чемпионов. Два предыдущих он проиграл (не забил в финале ЛЧ), а всего за три матча имел гол и ассист. Теперь перекрыл эту статистику за одну игру.

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Чупо-Мотинг 37
Мюллер 60
2:3
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 3
Маркиньос 28
Мбаппе 68
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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