«Бавария» проиграла «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Это ее первое поражение в турнире с 2019 года

Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «ПСЖ». Он лидировал 2:0 по ходу матча, потом пропустил дважды, после чего снова забил.

Два гола в матче у Клиана Мбаппе. Он забивает в четвертом матче ЛЧ подряд, за эти игры у него восемь голов.

«ПСЖ» в первом тайме вынужденно заменил капитана Маркиньоса. Она забил на 28-й минуте, а через две минуты попросил замену из-за травмы.

Для «Баварии» это первое поражение за 19 матчей Лиги чемпионов. В последний раз она проигрывала 13 марта 2019 года «Ливерпулю» (1:3). С тех пор у нее 18 побед, в том числе в финале ЛЧ-2020, и одна ничья – против «Атлетико» (1:1).

Ответный матч пройдет 13 апреля.