Неймар – архитектор: дважды порезал «Баварию» пасами и сделал первые ассисты в сезоне Лиги чемпионов
Неймар получил три матча дисквалификации за красную карточку в игре Лиги 1 против «Лилля». Но не грустит и бомбит в Лиге чемпионов. Против «Баварии» он сочинил две голевые передачи.
Так было с первым голом. Неймар протащил мяч до штрафной площади, а потом покатил на Мбаппе. Тот рикошетом пробил Нойеру между ног:
Теперь у Неймара 25 голевых пасов в Лиге чемпионов. С момента дебюта в ней в сезоне-2013/14 он отдал больше всех результативных передач.
В этом сезоне Лиги чемпионов Неймар только забивал: шесть мячей разделил на «Лейпциг», «Манчестер Юнайтед» и «Истанбул». В 1/8 финала «ПСЖ» разбирался с «Барселоной» без него.
Против «Баварии» он оформил первые ассисты, хотя в Лиге 1 у него три голевые передачи. В прошлом сезоне в ЛЧ Неймар чаще ассистировал, чем забивал – три гола против четырех ассистов.
До этого Неймар натыкался на «Баварию» пять раз и в двух последних матчах не отмечался результативными действиями. Всего против нее накопил пять очков: четыре гола и голевая передача. И два свежих ассиста.