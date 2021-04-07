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#Неймар #Футбол #Лига чемпионов #Бавария #Килиан Мбаппе #Маркиньос #ПСЖ

Неймар – архитектор: дважды порезал «Баварию» пасами и сделал первые ассисты в сезоне Лиги чемпионов

07 апреля, 23:22

augenklick / firo Sportphoto / Global Look Press

Неймар получил три матча дисквалификации за красную карточку в игре Лиги 1 против «Лилля». Но не грустит и бомбит в Лиге чемпионов. Против «Баварии» он сочинил две голевые передачи.

Так было с первым голом. Неймар протащил мяч до штрафной площади, а потом покатил на Мбаппе. Тот рикошетом пробил Нойеру между ног:

Через 25 минут Неймар исполнил художество: после углового он закинул мяч из глубины, а Маркиньос (который заменился из-за травмы через несколько минут) на грани офсайда забил второй. Вау-вау:

Теперь у Неймара 25 голевых пасов в Лиге чемпионов. С момента дебюта в ней в сезоне-2013/14 он отдал больше всех результативных передач.

В этом сезоне Лиги чемпионов Неймар только забивал: шесть мячей разделил на «Лейпциг», «Манчестер Юнайтед» и «Истанбул». В 1/8 финала «ПСЖ» разбирался с «Барселоной» без него.

Против «Баварии» он оформил первые ассисты, хотя в Лиге 1 у него три голевые передачи. В прошлом сезоне в ЛЧ Неймар чаще ассистировал, чем забивал – три гола против четырех ассистов.

До этого Неймар натыкался на «Баварию» пять раз и в двух последних матчах не отмечался результативными действиями. Всего против нее накопил пять очков: четыре гола и голевая передача. И два свежих ассиста.

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Чупо-Мотинг 37
Мюллер 60
2:3
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 3
Маркиньос 28
Мбаппе 68
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