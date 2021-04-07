Левандовски предупреждал «Баварию»: найдите мне замену. Не нашли. Теперь он сломан – но клубу норм

Левандовски просил молодого форварда на подмену. «Бавария» такого отдала

Левандовски травмировался в матче за сборную Польши. Диагноз – четыре недели вне игры из-за травмы колена. 30 марта об этом рассказала «Бавария». Главная проблема в этой ситуации – игры с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Хотя по статистике Левандовски в основном показывал себя в Бундеслиге. Там он забил 35 голов и сделал шесть ассистов за 25 матчей сезона.

Роберт Левандовски перешел в «Баварию» в июле 2014 года. С того момента он всегда был основным форвардом. «Бавария» настолько привыкла к его стабильной игре, что даже не думала о сопоставимой замене. В играх с «ПСЖ» на его месте мог выйти Серж Гнабри, но он заразился коронавирусом. И тоже пропустит все ближайшие ключевые игры.

В 2016 году Левандовски рассказывал, что готов к 60 играм за сезон: «Зачем «Баварии» новый нападающий, если я здесь?» Потом уже давал другую конкретику. Рассуждал о необходимости еще одного молодого форварда, который подменял бы его хотя бы в последние 15-20 минут матчей. Сейчас Шупо-Мотинг – единственный кандидат на такую замену. Но ему 32 года.