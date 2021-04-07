Роберт Левандовски
Лига чемпионов
Бундеслига
Футбол
Бавария
Поделиться:
Комментарии:
0
#Роберт Левандовски #Футбол #Лига чемпионов #Бавария #Бундеслига

Левандовски предупреждал «Баварию»: найдите мне замену. Не нашли. Теперь он сломан – но клубу норм

07 апреля, 23:53

Peter Schatz/Global Look Press

Левандовски просил молодого форварда на подмену. «Бавария» такого отдала

Левандовски травмировался в матче за сборную Польши. Диагноз – четыре недели вне игры из-за травмы колена. 30 марта об этом рассказала «Бавария». Главная проблема в этой ситуации – игры с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Хотя по статистике Левандовски в основном показывал себя в Бундеслиге. Там он забил 35 голов и сделал шесть ассистов за 25 матчей сезона.

Роберт Левандовски перешел в «Баварию» в июле 2014 года. С того момента он всегда был основным форвардом. «Бавария» настолько привыкла к его стабильной игре, что даже не думала о сопоставимой замене. В играх с «ПСЖ» на его месте мог выйти Серж Гнабри, но он заразился коронавирусом. И тоже пропустит все ближайшие ключевые игры.

В 2016 году Левандовски рассказывал, что готов к 60 играм за сезон: «Зачем «Баварии» новый нападающий, если я здесь?» Потом уже давал другую конкретику. Рассуждал о необходимости еще одного молодого форварда, который подменял бы его хотя бы в последние 15-20 минут матчей. Сейчас Шупо-Мотинг – единственный кандидат на такую замену. Но ему 32 года.

В сезоне-2020/21 Левандовски пропустил только два матча Бундеслиги. Без него «Бавария» обыграла «Кельн» (2:1). Сюда же вошла и победная игра с «Лейпцигом» (1:0). В первом случае в атаке выходил 19-летний Зиркзее (сейчас отдан в «Парму»). В группе ЛЧ Левандовски отдыхал в играх с «Локомотивом» (2:0) и «Атлетико» (1:1). Везде его подменял Шупо-Мотинг.

Формально на месте форварда доступен даже Томас Мюллер. Но реальной подменой остается именно Шупо-Мотинг. И это точно не похоже на ту замену, о которой просил Левандовски. Шупо-Мотинг появлялся в Бундеслиге на 17 матчей, но забил в них только один гол. До этого он играл в «ПСЖ» – и даже там статистика по чемпионату была лучше (9 матчей, 3 гола, 1 ассист).

Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе

Обычно отсутствие Левандовски – это не проблема для «Баварии»

Общая статистика при Флике еще интереснее. Анализируем матчи Бундеслиги и Лиги чемпионов – в Кубке Германии «Бавария» никогда не проигрывала без Левандовски. В ЛЧ Левандовски только раз оставался в запасе – «Бавария» обыграла «Тоттенхэм» (3:1). В Бундеслиге без него «Бавария» выиграла у «Хоффенхайма» (6:0), «Аугсбурга» (2:0) и «Боруссии» М (2:1).

GES-Sportfoto/Global Look Press

Левандовски почти не пропускал игры «Баварии» и до прихода Флика. По статистике на Transfermarkt мы нашли только два поражения «Баварии» в матчах ЛЧ и Бундеслиги, где он не играл. В 2017 году она проиграла «Реалу» (1:2) в первом четвертьфинале. Левандовски пропустил ту игру из-за травмы плеча. В 2015-м не сыграл с «Байером» (0:2) из-за ушиба. 

Вся эта статистика была перед матчем «Баварии» и «ПСЖ». Там «Бавария» проиграла со счетом 2:3. На месте Левандовски отыграл Шупо-Мотинг. Он забил один гол, а еще в одном из моментов бил по воротам пяткой. Для победы этого не хватило – есть третье поражение «Баварии» без Левандовски.

Сам Левандовски реально никогда не получает серьезные травмы. До этого его худший момент был в сезоне-2019/20, когда он в сумме пропустил два месяца из-за операции на паху и травмы берцовой кости. Обычно Левандовски вылетает на один-два матча. Самая частая причина – ушибы.

Мы подробно разбирали крутость тела Левандовски в отдельном материале. Суть: Левандовски постоянно тренируется и выстроил чистые мышцы. Помогает и жена, которая организовывает для него правильное питание. Для «Баварии» вылет Левандовски и Гнабри – плохое событие и по статистике. В прошлом сезоне их связка разорвала Лигу чемпионов и вошла в историю.

Тренер «ПСЖ» Почеттино говорил перед игрой, что «Бавария» – это не только один Левандовски: «Настоящая сила «Баварии» – ее состав, команда. У этого клуба есть огромная сила». Главный тренер «Баварии» Ханси Флик рассуждал, что в атаке надо показывать больше уверенности. Делал отсылку как раз к победе над «Лейпцигом» (1:0).

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Чупо-Мотинг 37
Мюллер 60
2:3
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 3
Маркиньос 28
Мбаппе 68
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Еще по теме
У ворот «Баварии» порвалась сетка. Нойер починил ее сам, затянув своим полотенцем 🔧
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Роберт Левандовски
#Футбол
#Лига чемпионов
#Бавария
#Бундеслига