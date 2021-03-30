Роберт Левандовски
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Левандовски пропустит четыре недели из-за травмы колена. Он не сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
3 часа назад
«Бавария» официально рассказала, что Роберт Левандовски недоступен для игры в ближайшие четыре недели. Он получил растяжение связок правого колена.
На это время у «Баварии» выпадают матчи с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. 3 апреля команда сыграет в Бундеслиге с «Лейпцигом».
Роберт Левандовски – главный бомбардир «Баварии» в сезоне. За 25 матчей Бундеслиги он забил 35 голов и сделал шесть ассистов. Еще он имеет пять голов в Лиге чемпионов.
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