Роберт Левандовски
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#Роберт Левандовски #Лига чемпионов #Футбол #Бавария #Бундеслига

Левандовски пропустит четыре недели из-за травмы колена. Он не сыграет с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

3 часа назад

«Бавария» официально рассказала, что Роберт Левандовски недоступен для игры в ближайшие четыре недели. Он получил растяжение связок правого колена.

На это время у «Баварии» выпадают матчи с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. 3 апреля команда сыграет в Бундеслиге с «Лейпцигом».

Роберт Левандовски – главный бомбардир «Баварии» в сезоне. За 25 матчей Бундеслиги он забил 35 голов и сделал шесть ассистов. Еще он имеет пять голов в Лиге чемпионов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Бавария»
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