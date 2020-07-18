Переезд Левандовски в АПЛ сорвал проснувшийся вулкан. Пока из-за этого отменяли рейсы, он договорился с «Боруссией»
В сезоне-2009/10 у «Блэкберна» было все хорошо. Клуб не планировал командировки в низшие лиги, думал о перспективах на несколько лет вперед и обсуждал топовые трансферы. С осени 2009-го «Блэкберн» следил за Робертом Левандовски и даже достиг предварительного соглашения по его переходу. Но все сорвала природа.
Тогда Левандовски еще играл в «Лехе», но за ним уже наблюдали команды из топ-5. «Боруссия» Д, «Байер», «Эвертон» – «Блэкберн» на этом фоне смотрелся аутсайдером, но был самым активным среди всех. Только что прибывший в клуб скаут Мартин Гловер несколько раз ездил в Познань ради наблюдения за игроком, общения с ним и его семьей. Один раз к нему даже присоединился Сэм Эллардайс – он прилетел на матч Левандовски, и тот ему очень понравился.
У «Блэкберна» было достаточно классных нападающих (Калинич, Ди Санто, Хойлетт), но в клубе мечтали об игроке с амбициями и навыками Алана Ширера. Эллардайс говорил, что все это есть у Левандовски.
«Блэкберн» штурмовал «Лех» предложениями уже в январе – в ответ получал отказ и просьбы потерпеть до лета (хотели удержать его до конца сезона). «Блэкберн» не особо возмущался и лишь иногда связывался с «Лехом», чтобы узнать: не вышел ли кто-то из конкурентов на Левандовски.
К апрелю «Блэкберн» получил окончательное согласие от «Леха» и обговорил с агентом все детали. В один момент Левандовски пригласили в Англию – посмотреть на базу, познакомиться с болельщиками, футболистами и сходить на матч. Заодно «Блэкберн» планировал подписание предварительного соглашения. Но перелет Левандовски из Польши сорвал проснувшийся исландский вулкан Эйяфьядлайекюдль.
До 2010-го вулкан был не очень активен. Но в марте того года туда попала вода, поднялся пар, и Эйяфьядлайекюдль активизировался. 13 апреля вулкан поднял столб пепла на 8 км. Из-за этого в Европе отменяли все рейсы.
Левандовски был в аэропорту Варшавы, когда отложили его полет в Англию (в Манчестере, где он должен был приземлиться, его уже ждали Эллардайс и Гловер). Стороны отложили визит на пару недель. В это время подсуетилась дортмундская «Боруссия»: связалась с агентом и пригласила на переговоры в Германию.
Левандовски со своим представителем доехал до Дортмунда на поезде: там же обсудил все детали и согласился на переход. По цене этот вариант устроил «Лех» даже больше, чем предлагали из Англии: «Боруссия» отдала за него 4,75 миллиона евро – на 750 тысяч больше, чем предлагал «Блэкберн».
Что было дальше:
📱 Президент «Блэкберна» заблокировал агента Левандовски и пообещал, что больше никогда не будет иметь с ним дело. В клубе знали, что у Левандовски есть контакт с «Боруссией», но почему-то посчитали, что в этом переходе виноват только его агент.
🎽 «Блэкберн» заказал небольшую партию футболок с фамилией Левандовски и 19-м номером (так они хотели показать свои намерения). В продажу они так и не ушли.
🌋 Сам Левандовски говорил: «Да, вулкан действительно сорвал мой трансфер в «Блэкберн». Я хотел приехать туда и почувствовать атмосферу. У меня были другие предложения, но я просто думал, где мне было бы лучше. Жалко, что сорвался мой переезд в АПЛ, ведь я мог там преуспеть».
🕳️ «Блэкберн» строил планы на будущее, но свалился в Чемпионшип уже через год.