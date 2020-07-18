Переезд Левандовски в АПЛ сорвал проснувшийся вулкан. Пока из-за этого отменяли рейсы, он договорился с «Боруссией»

В сезоне-2009/10 у «Блэкберна» было все хорошо. Клуб не планировал командировки в низшие лиги, думал о перспективах на несколько лет вперед и обсуждал топовые трансферы. С осени 2009-го «Блэкберн» следил за Робертом Левандовски и даже достиг предварительного соглашения по его переходу. Но все сорвала природа.

Тогда Левандовски еще играл в «Лехе», но за ним уже наблюдали команды из топ-5. «Боруссия» Д, «Байер», «Эвертон» – «Блэкберн» на этом фоне смотрелся аутсайдером, но был самым активным среди всех. Только что прибывший в клуб скаут Мартин Гловер несколько раз ездил в Познань ради наблюдения за игроком, общения с ним и его семьей. Один раз к нему даже присоединился Сэм Эллардайс – он прилетел на матч Левандовски, и тот ему очень понравился.

У «Блэкберна» было достаточно классных нападающих (Калинич, Ди Санто, Хойлетт), но в клубе мечтали об игроке с амбициями и навыками Алана Ширера. Эллардайс говорил, что все это есть у Левандовски.