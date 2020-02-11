«Барселоне» разрешают покупать при закрытом трансферном окне. Что это за правило?
Что произошло?
В январе в «Барселоне» повредил мениск и выбыл почти до конца сезона Луис Суарес, но руководство клуба не стало приобретать игрока на замену в зимнее трансферное окно. «Если в результате трансфера мы не улучшим то, что у нас есть, то лучше никого не подписывать», – объяснил директор «Барсы» Гильермо Амор.
В начале февраля Усман Дембеле травмировался на тренировке. Диагноз – разрыв сухожилия в бедре, примерные сроки возвращения – май. С прошлого января – то есть фактически за год – Дембеле семь раз выбывал с травмами.
Из-за этих травм серьезно снижается атакующий потенциал команды. В меньшей степени это касается Дембеле с его 358 минутами на поле в этом сезоне, но Суарес с 11+7 по гол плюс пас – очень заметная потеря.
Какой есть выход?
Первый способ всем понятный, такое право есть у всех клубов даже при закрытом трансферном окне – можно приобрести свободного агента. Но «Барсе» этот вариант не подходит, едва ли ей мог бы помочь, например, 35-летний Обафеми Мартинс, шесть лет игравший в Катаре Владимир Вайсс или находящийся уже полтора года без контракта Джузеппе Росси.
Второй способ предлагает Ла Лига. В качестве исключения «Барселоне» будет позволен внутренний трансфер. В правилах лиги есть пункт 124.3, по которому команды могут сделать это в исключительных обстоятельствах. Но есть ряд условий:
- Травмированный игрок должен быть отзаявлен;
- Сроки его восстановления должны занимать не менее пяти месяцев, а лига должна быть оповещена о травме не позднее чем через 20 дней после ее появления;
- Приобрести игрока можно только из Примеры или Сегунды, никаких зарубежных лиг.
После подачи клубом заявки на экстренный трансфер он также должен передать дело в медицинскую комиссию, и тогда решение будет принято в течение трех дней. У «Барсы» будет 15 дней на осуществление трансфера. Отзаявленный футболист не сыграет в сезоне и не может быть никуда продан или отдан в аренду.
Травма Суареса вряд ли подходит под правило пяти месяцев. Говорят, он восстановится уже в апреле, да и с момента его травмы прошло не 20 дней, а месяц – с оповещением уже не успели. С Дембеле проще – «Барса» должна оповестить лигу до 23 февраля (игрок травмировался 3-го), но тогда он точно не поможет в сезоне, поскольку его отзаявят в пользу нового купленного футболиста.
«Барселона» без трансфера совсем не справится?
Ей еще как минимум два месяца в передней линии ставить только Месси и Гризманна, также есть юный Фати. Забивший «Интеру» в Лиге чемпионов 21-летний Карлес Перес отправился зимой на правах аренды в «Рому», Суарес и Дембеле травмированы, больше уровневых вариантов у клуба нет.
При Сетьене «Барса» чаще играет в два чистых форварда (Месси-Гризманн), но, например, матч с «Леванте» провела по схеме 4-3-3 – в переднюю линию добавился Фати, который оформил дубль.
Схемы можно варьировать, насыщая полузащиту, но факт в том, что уже сейчас «Барселоне» становится тяжело, а следующая травма любого из форвардов станет фатальной. Но и верно и то, что клуб, уже зная о травме Суареса, никак не усилился перед закрытием трансферного окна. И еще странным образом отказался от трансфера Седрика Бакамбу.
Даже при здоровом Дембеле у «Барсы» было бы четыре игрока для передней линии почти до конца сезона. Не мало ли, не слишком ли рискованно, учитывая жесткую борьбу за трофей в чемпионате и выступление в Лиге чемпионов, которую «Барселона» не выигрывала пять лет?
Кто придет на замену?
В испанской прессе фигурируют имена Лукаса Переса («Алавес»), Лорена Морона («Бетис»), Луиса Суареса («Сарагоса»), Анхеля Родригеса («Хетафе»), Борхи Иглесиаса («Бетис»), Стуани («Жирона»). Приоритетный вариант – бразилец Виллиан Жозе из «Реала Сосьедад».
Наиболее интересный из всех вариантов – Жозе, в трех прошлых сезонах он забивал не менее 11 голов в Примере, уже восемь мячей у него сейчас.
Смущают два момента – из 22 матчей полных он сыграл всего три, а еще выступал раньше в «Реале». С другой стороны, в «Барсе» на него вряд ли рассчитывают как на основного игрока, а в «Реале» он, скорее, не играл, а числился – полгода там провел, выступал за «Кастилью», в главной команде пробыл на поле в официальном матче всего 20 минут.