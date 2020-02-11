«Барселоне» разрешают покупать при закрытом трансферном окне. Что это за правило?

Что произошло?

В январе в «Барселоне» повредил мениск и выбыл почти до конца сезона Луис Суарес, но руководство клуба не стало приобретать игрока на замену в зимнее трансферное окно. «Если в результате трансфера мы не улучшим то, что у нас есть, то лучше никого не подписывать», – объяснил директор «Барсы» Гильермо Амор.

В начале февраля Усман Дембеле травмировался на тренировке. Диагноз – разрыв сухожилия в бедре, примерные сроки возвращения – май. С прошлого января – то есть фактически за год – Дембеле семь раз выбывал с травмами.

Из-за этих травм серьезно снижается атакующий потенциал команды. В меньшей степени это касается Дембеле с его 358 минутами на поле в этом сезоне, но Суарес с 11+7 по гол плюс пас – очень заметная потеря.