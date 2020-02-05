Опровергаем мифы о том, что Месси выдавливает игроков и тренеров из «Барселоны» и сборной

Миф: Златан ссорился с Месси из-за позиции на поле

Откуда взялся миф

а) Из биографии Златана. «В раздевалке было слишком тихо. Месси, Хави и Иньеста всегда подчинялись без вопросов. Они были как школьники. Я не такой. Я не был собой».

б) Из интервью бывшего директора клуба Марка Инглы. «Почему Златан не закрепился? Он монстр, машина. Но он был рядом с другой машиной, чуть меньшей по размеру. Месси, возможно, нужно было больше места, а Златан занимал слишком много. Возникло небольшое напряжение».

в) Из интервью Гвардиолы. «Ибрагимович в первые месяцы после перехода в клуб был популярен, и как-то раз насмешливо сказал Месси, что хочет играть на его позиции. «И что мне делать с Ибрагимовичем? – спросил меня Месси. – Либо я играю на этой позиции, либо я вообще не играю в эти игры. Отправьте кого-нибудь другого на фланг».

Что было на самом деле

То, что Месси и Златан занимали одно место на поле – факт, как и то, что у Златана не сложились отношения с партнерами. Но конкретного конфликта с Месси, похоже, не было. «Давайте расставим точки над i. Я говорил о Пепе как о человеке, а не как о тренере. Тренер он фантастический, а вот человек... тут можно поспорить. О Месси я могу сказать только хорошее», – говорил Златан уже после ухода из «Барсы».

Из негатива вспоминаем только традиционные шутки Златана: «У Месси четыре «Золотых мяча», зато я могу купить шоколад в автомате, не становясь на коробку». Но е-мое, это же Златан. Соперникам Месси доставалось даже больше: «Теперь мы знаем, что это президент «Реала» Перес соревновался с Месси за «Золотые мячи», а не Криштиану Роналду» (2018, после того, как Модрич взял «ЗМ»).