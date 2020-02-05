Опровергаем мифы о том, что Месси выдавливает игроков и тренеров из «Барселоны» и сборной
Технический секретарь «Барселоны» Эрик Абидаль и Лео Месси немного повздорили в СМИ. Первая реакция нашей редакции: ну все, Абидаля теперь уволят, ведь у Месси долгая история конфликтов, которые заканчивались чьим-то уходом.
А потом проверили и поняли, что мифов и легенд там больше, чем правды.
Миф: Златан ссорился с Месси из-за позиции на поле
Откуда взялся миф
а) Из биографии Златана. «В раздевалке было слишком тихо. Месси, Хави и Иньеста всегда подчинялись без вопросов. Они были как школьники. Я не такой. Я не был собой».
б) Из интервью бывшего директора клуба Марка Инглы. «Почему Златан не закрепился? Он монстр, машина. Но он был рядом с другой машиной, чуть меньшей по размеру. Месси, возможно, нужно было больше места, а Златан занимал слишком много. Возникло небольшое напряжение».
в) Из интервью Гвардиолы. «Ибрагимович в первые месяцы после перехода в клуб был популярен, и как-то раз насмешливо сказал Месси, что хочет играть на его позиции. «И что мне делать с Ибрагимовичем? – спросил меня Месси. – Либо я играю на этой позиции, либо я вообще не играю в эти игры. Отправьте кого-нибудь другого на фланг».
Что было на самом деле
То, что Месси и Златан занимали одно место на поле – факт, как и то, что у Златана не сложились отношения с партнерами. Но конкретного конфликта с Месси, похоже, не было. «Давайте расставим точки над i. Я говорил о Пепе как о человеке, а не как о тренере. Тренер он фантастический, а вот человек... тут можно поспорить. О Месси я могу сказать только хорошее», – говорил Златан уже после ухода из «Барсы».
Из негатива вспоминаем только традиционные шутки Златана: «У Месси четыре «Золотых мяча», зато я могу купить шоколад в автомате, не становясь на коробку». Но е-мое, это же Златан. Соперникам Месси доставалось даже больше: «Теперь мы знаем, что это президент «Реала» Перес соревновался с Месси за «Золотые мячи», а не Криштиану Роналду» (2018, после того, как Модрич взял «ЗМ»).
Миф: Тата Мартино потерял работу в «Барселоне» и Аргентине из-за Месси
Откуда взялся миф
а) В прошлом году Мартино на голосовании за лучшего игрока года не включил Месси в свою тройку. А когда его спросили, он ответил: «Месси вообще не был в списке лучших в этом году».
б) Все время, что Мартино работал с Месси в клубе и сборной, ходили слухи, что Месси сильно влияет на состав команды. Тате приходилось оправдываться достаточно жестко: «Я никогда не делал того, что говорил Месси. Кто-то просто создал этот миф, и многие говорили об этом. Но это опровергается фактами».
в) Да и вообще: Месси и Мартино из одного города, и Мартино явно звали, чтобы у тренерского штаба с Месси были хорошие отношения. Но и в «Барселоне», и в Аргентине он достаточно быстро потерял работу.
Что было на самом деле
Нет ни одного свидетельства, что Месси как-то ругался с Мартино. Наоборот: оба постоянно опровергали любую напряженность и во время, и после совместной работы. «Я ни разу не возмущался из-за того, что Мартино меня менял. Никто не любит уходить с поля, но мы должны смириться с этим, если это нужно команде. Я не принимаю всю ту ложь, которую пишут в СМИ».
«Лео – наш капитан. Он так высоко поставил планку, что когда он играет хорошо, до него никто не дотягивается. А когда он играет плохо – это сойдет за хорошую игру для другого игрока», – цитата Мартино уже после ухода из «Барсы». Да и в конце концов, взял бы кто-нибудь Мартино в Аргентину, если бы из «Барсы» он в тот же год ушел из-за конфликта с Месси?
Оба ухода Мартино объяснимы с точки зрения результата. В «Барсе» Мартино не выиграл ничего, кроме Суперкубка. С Аргентиной проиграл несколько финалов.
Миф: Месси рассорился с федерацией футбола Аргентины и из-за этого завершал карьеру
Откуда взялся миф
а) Высказывание Месси о федерации в соцмедиа. «Опять мы ждем не пойми сколько в самолете, чтобы вылететь на матч. Что за кошмар в этой федерации футбола!».
б) Через три дня Месси завершил карьеру в сборной (хотя уже успел вернуться).
Что было на самом деле
Проблемы аргентинской федерации футбола – из-за отсутствия денег. Месси даже пришлось самому платить зарплату некоторым сотрудникам, а началось все из-за масштабных перестановок в руководстве. Но конкретным конфликтом Месси с федерацией это не назовешь – вряд ли хоть кто-то вообще был доволен финансовой ситуацией и хаосом, который там творился.
Любые перестановки, которые были потом в руководстве – из-за той ситуации, когда в сборной кончились деньги. Их не платили даже главному тренеру шесть месяцев перед Кубком Америки, а в Олимпийской сборной вообще никто не получал зарплату.
А карьеру он завершал из-за четырех проигранных финалов. «Я изо всех сил старался. Прошло четыре финала, и я не смог победить. Я делал все возможное для этого. Это ранит меня больше всего, ведь я хочу как никто другой выиграть титул в сборной, но, к сожалению, этого не произошло».