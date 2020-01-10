Феликс потолкался с Месси – самый яркий момент матча «Атлетико» и «Барсы»

Ситуация моментально стало мемом. В социальных сетях болельщики предположили, что такое Феликс мог бы сказать Месси:

1. «Послушай, Криштиану лучше тебя».

2. «Настоящий GOAT (greatest of all time) из моей страны. И его зовут Криштиану Роналду».

3. «Если бы у вас был КриРо, мы были бы уже уничтожены. А так мы лучше».

4. «Ориги совсем скоро подаст угловой. Поторопись».