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Феликс потолкался с Месси – самый яркий момент матча «Атлетико» и «Барсы»
10 января, 01:59
В первом полуфинальном матче «Реал» уделал «Валенсию» (3:1). Второй – между «Барсой» и «Атлетико» – обещал нам больше интриги. Итог – победа 3:1 в пользу «Атлетико». А это важные моменты:
- Лионель Месси забил дважды, но один его гол отменил VAR.
- VAR уничтожил и гол Пике.
- Интересно, что если бы голы Пике и Месси были засчитаны, то «Барса» повела бы со счетом 4:1. Так – всего лишь 2:1. Этим воспользовался «Атлетико», забив два мяча за 5 минут.
- Самый острый момент всего матча – стычка Месси и Жоау Феликса. Сначала Феликс потолкался с Альбой. После – с Месси. И только потом на него налетели Бускетс, Суарес и Пике.
Ситуация моментально стало мемом. В социальных сетях болельщики предположили, что такое Феликс мог бы сказать Месси:
1. «Послушай, Криштиану лучше тебя».
2. «Настоящий GOAT (greatest of all time) из моей страны. И его зовут Криштиану Роналду».
3. «Если бы у вас был КриРо, мы были бы уже уничтожены. А так мы лучше».
4. «Ориги совсем скоро подаст угловой. Поторопись».
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