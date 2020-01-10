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#Лионель Месси #Футбол #Реал #Луис Суарес #Серхио Бускетс #Барселона #Жоау Феликс #Жерар Пике #Суперкубок Испании #Атлетико #Валенсия

Феликс потолкался с Месси – самый яркий момент матча «Атлетико» и «Барсы»

10 января, 01:59

В первом полуфинальном матче «Реал» уделал «Валенсию» (3:1). Второй – между «Барсой» и «Атлетико» – обещал нам больше интриги. Итог – победа 3:1 в пользу «Атлетико». А это важные моменты:

  • Лионель Месси забил дважды, но один его гол отменил VAR.
  • VAR уничтожил и гол Пике.
  • Интересно, что если бы голы Пике и Месси были засчитаны, то «Барса» повела бы со счетом 4:1. Так – всего лишь 2:1. Этим воспользовался «Атлетико», забив два мяча за 5 минут.
  • Самый острый момент всего матча – стычка Месси и Жоау Феликса. Сначала Феликс потолкался с Альбой. После – с Месси. И только потом на него налетели Бускетс, Суарес и Пике.

Ситуация моментально стало мемом. В социальных сетях болельщики предположили, что такое Феликс мог бы сказать Месси:

1. «Послушай, Криштиану лучше тебя».

2. «Настоящий GOAT (greatest of all time) из моей страны. И его зовут Криштиану Роналду».

3. «Если бы у вас был КриРо, мы были бы уже уничтожены. А так мы лучше».

4. «Ориги совсем скоро подаст угловой. Поторопись».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Атлетико
Кое-что об участниках этого матча:
Пике реформировал Кубок Дэвиса. Это одобряют Надаль и Джокович, но не понимает Федерер
Год назад Пике приобрел клуб. Теперь он рвется в Сегунду, мечтает об ЛЧ и строит семейную атмосферу
Тело Месси как секрет успеха. Особая длина шага, диета без сахара и мяса, тренировки с минимумом качалки
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#Лионель Месси
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#Серхио Бускетс
#Барселона
#Жоау Феликс
#Жерар Пике
#Суперкубок Испании
#Атлетико
#Валенсия