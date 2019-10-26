Пике реформировал Кубок Дэвиса. Это одобряют Надаль и Джокович, но не понимает Федерер
Жерар Пике не раз говорил, что много думает о карьере после футбола. Сейчас, похоже, он углубляется в бизнес. В конце лета-2018 стало известно, что его инвестиционный фонд Kosmos выкупил у Международной Федерации тенниса права на Кубок Дэвиса на 25 лет. Сумма сделки – 3 миллиарда долларов.
У Пике очень простое объяснения этому: «Я просто хотел вывести классный турнир на новый уровень. Мне кажется, его стали немного забывать. Нужно снова поднимать его престиж».
Пике и Kosmos будут главными финансовыми помощниками Кубка Дэвиса. Вместе с огромными вливаниями Пике привел в организацию мощных спонсоров. Первый – Rakuten, японская фирма, которая является титульным спонсором «Барсы». Теперь это главный спонсор Кубка Дэвиса. В твиттере официальный аккаунт турнира уже изменил название на «Davis Cup by Rakuten Madrid Finals».
Другие спонсоры, которых привел Пике: венчурные фонды China Media Capital и Sequoia, французский бренд Louis Vuitton, Rolex. Даже испанская Примера будет поддерживать Кубок Дэвиса . Дополнительные инвестиции поступили от американского миллиардера Ларри Эллисона (владельца американского представительства Indian Welsh).
Как изменится Кубок Дэвиса
Полное управление турниром возьмет на себя Kosmos. Компания уже изменила формат КД. Раньше Кубок был небольшим подобием клубного футбольного чемпионата, когда нации в течение года играют друг с другом в гостях и дома. Теперь же Кубок Дэвиса будет идти пару недель (в ноябре): 18 стран сыграют между собой.
Kosmos создал целый отдел, отвечающий за популяризацию и финансовый успех Кубка Дэвиса – Kosmos Tennis. Его директор – Хавьер Алонсо – прокомментировал изменение формата турнира так: «Да, новый Кубок Дэвиса действительно похож на чемпионат мира по футболу. Это придаст большую значимость турниру, увеличит интерес со стороны болельщиков. Без этого, я думаю, Кубок Дэвис скоро бы перестал существовать».
Ежегодные траты Kosmos на содержание Кубка Дэвиса составят 80 миллионов долларов: 20 миллионов уйдут на призовой фонд, 16 – на рекламу и маркетинг, 44 миллиона получит Международная Федерация тенниса в качестве лицензионного сбора.
Американский портал SportBusiness прогнозирует: выручка Kosmos от продажи телевизионных прав и размещения рекламы будет значительно выше затрат.
Kosmos тщательно продумал организационную часть. Фонд взял на себя задачу решения проблем с проживанием болельщиков. Ожидается, что в ноябре в Мадрид приедут около 200 тысяч болельщиков со всего мира. Kosmos уже договорился с сетью гостиниц о некоторых скидках фанатам. Для тех, кто не попадет на матчи, в разных точках Мадрида (и некоторых крупных городах Испании) будут организованы фан-зоны: с проекторами, музыкальными паузами. Этим займется компания Sony Music Latin Iberia (она помогала с организацией шоу во время Супербоула).
Есть несколько авторитетных мнений относительно изменения формата Кубка Дэвиса. Рафаэль Надаль и Новак Джокович одобряют их и уже заявили, что будут участвовать в следующем розыгрыше.
Роджер Федерер же резко против изменений: «Я никогда раньше не встречался с Пике. Я не знаю, что у него на уме. Это очень старый турнир (119 лет – прим. ред.), поэтому мы должны принимать и уважать его традиции. Кубок Дэвиса не должен становиться Кубком Пике».
Как Пике влияет на Кубок Дэвиса
Во-первых, вкладывает деньги.
Во-вторых, участвует в рекламных кампаниях. Недавно он пришел в офис турнира, расположенный в Мадриде, и пообщался с болельщиками. Организаторы дали ему телефон, Пике разместил номер у себя в твиттере. В течение часа фанаты написали 20 тысяч сообщений.
В тот же день Пике пообщался с болельщиками, которые дозвонились до него. Повезло далеко не всем. Но те, которым это удалось, были дико счастливы.
С недавних пор Пике ретвитит большинство постов, выходящих в аккаунте Кубка Дэвиса: составы команд, некоторые комментарии, результаты матчей. Среди пачки ретвитов промелькнуло пафосное видео о том, как важно быть чемпионом. В нем снялась Елена Исинбаева.
В-третьих, Пике решает множество важных организационных деталей. Например, изначально Джокович не хотел участвовать в Кубке Дэвиса, но Пике уговорил его.
Контракт с «Барсой» не мешает ему работать над теннисным проектом. Пике говорит, что уделяет ему все время на выходных. «Я думаю о Кубке Дэвиса 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Очень важно найти для себя дело всей жизни, чтобы тебя действительно затянуло. Для меня это Кубок Дэвиса», – говорит Пике.