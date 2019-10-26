Пике реформировал Кубок Дэвиса. Это одобряют Надаль и Джокович, но не понимает Федерер

Kosmos тщательно продумал организационную часть. Фонд взял на себя задачу решения проблем с проживанием болельщиков. Ожидается, что в ноябре в Мадрид приедут около 200 тысяч болельщиков со всего мира. Kosmos уже договорился с сетью гостиниц о некоторых скидках фанатам. Для тех, кто не попадет на матчи, в разных точках Мадрида (и некоторых крупных городах Испании) будут организованы фан-зоны: с проекторами, музыкальными паузами. Этим займется компания Sony Music Latin Iberia (она помогала с организацией шоу во время Супербоула).

Есть несколько авторитетных мнений относительно изменения формата Кубка Дэвиса. Рафаэль Надаль и Новак Джокович одобряют их и уже заявили, что будут участвовать в следующем розыгрыше.

Роджер Федерер же резко против изменений: «Я никогда раньше не встречался с Пике. Я не знаю, что у него на уме. Это очень старый турнир (119 лет – прим. ред.), поэтому мы должны принимать и уважать его традиции. Кубок Дэвиса не должен становиться Кубком Пике».

Как Пике влияет на Кубок Дэвиса

Во-первых, вкладывает деньги.

Во-вторых, участвует в рекламных кампаниях. Недавно он пришел в офис турнира, расположенный в Мадриде, и пообщался с болельщиками. Организаторы дали ему телефон, Пике разместил номер у себя в твиттере. В течение часа фанаты написали 20 тысяч сообщений.