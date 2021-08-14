Серхио Бускетс

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Футбол
«Барселона» зарегистрировала Гарсию и Депая благодаря Пике. Тот пошел на понижение зарплаты
#Жерар Пике
Футбол
Бускетс признан лучшим игроком матча Испании и Хорватии. Он получил награду второй раз подряд
#Серхио Бускетс
Футбол
Бускетс признан лучшим в матче Словакии и Испании. Это его первая игра на Евро-2020
#Серхио Бускетс
Футбол
Бускетс сдал отрицательный тест на коронавирус и теперь вернется в сборную Испании на Евро
#Серхио Бускетс
Футбол
Месси будет капитаном «Барселоны» в следующем сезоне
#Барселона
Футбол
Бускетс повторил рекорд Роналду: 200 побед в Примере в 264 матчах
#Серхио Бускетс
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Коронавирус в сборных перед Евро: кто-то пропустит турнир, а кто-то лишил всю сборную товарняка
#Евро-2020
Бускетс тускнеет, а Пьянич − его первый конкурент за десять лет
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#Серхио Бускетс
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Той самой симуляции Бускетса – 10 лет. Его до сих пор травят, но он уверен: грамотно симулировать – это искусство
#Серхио Бускетс
Феликс потолкался с Месси – самый яркий момент матча «Атлетико» и «Барсы»
#Лионель Месси
С «Реалом» должен был играть Бускетс, но Вальверде убрал его в последний момент. Без него он редко выигрывает
#Серхио Бускетс
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