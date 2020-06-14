Серхио Бускетс
Примера
Футбол
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Марсело
Жерар Пике
Карим Бензема
Андрес Иньеста
Реал
Барселона
#Серхио Бускетс #Лионель Месси #Футбол #Криштиану Роналду #Барселона #Реал #Примера #Жерар Пике #Карим Бензема #Марсело #Андрес Иньеста
Бускетс повторил рекорд Роналду: 200 побед в Примере в 264 матчах
14 июня 2020, 09:29
Топ-5 по количеству матчей, которое понадобилось для 200 побед в Примере, выглядит так:
1. Серхио Бускетс и Криштиану Роналду – 264.
2. Лионель Месси – 265.
3. Карим Бензема и Марсело – 272.
4. Жерар Пике – 273.
5. Андрес Иньеста – 288.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые