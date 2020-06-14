Бускетс повторил рекорд Роналду: 200 побед в Примере в 264 матчах

Топ-5 по количеству матчей, которое понадобилось для 200 побед в Примере, выглядит так:

1. Серхио Бускетс и Криштиану Роналду – 264.

2. Лионель Месси – 265.

3. Карим Бензема и Марсело – 272.

4. Жерар Пике – 273.

5. Андрес Иньеста – 288.