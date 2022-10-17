Бензема выиграл «Золотой мяч»-2022, игрокам «Реала» доставались шесть призов из последних девяти

Форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема – новый обладатель «Золотого мяча». Церемония вручения приза прошла в Париже.

Бензема выиграл «Золотой мяч» впервые в карьере. Предыдущий победитель – Лионель Месси.

С 2013 года «Золотой мяч» вручался девять раз. Шесть наград получили игроки «Реала» – помимо Бензема это Криштиану Роналду (четырежды) и Лука Модрич (один).

Всего же «Золотой мяч» завоевывали восемь игроков «Реала». Кроме Бензема, Роналду и Модрича это Альфредо Ди Стефано, Раймон Копа, Луиш Фигу, Фабио Каннаваро и Роналдо.

Также Бензема стал пятым французом с «Золотым мячом» в истории. Помимо него побеждали Мишель Платини, Раймон Копа, Зинедин Зидан и Жан-Пьер Папен.

Рекордсмен по количеству «Золотых мячей» – Месси, он выигрывал эту награду семь раз.