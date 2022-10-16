Полный разбор новой церемонии «Золотого мяча»: как поменялся формат, кто фаворит, где следить за вручением
Церемония вручения «Золотого мяча» в 2022 году пройдет в Париже. Напоминаем: в 2020 году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавируса. В 2021-м обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси. Для него этот приз был уже седьмым. Тогда «Золотой мяч» вручался в конце ноября, но теперь сроки сдвинуты. В Катаре на это время запланировано проведение ЧМ-2022.
Дата проведения церемонии вручения «Золотого мяча»-2022
Когда и во сколько начнется вручение «Золотого мяча» – 17 октября в 21:30 по московскому времени. Привычное место для проведение церемонии вручения «Золотого мяча» – театр Шатле (подробно о нем – тут). Там же «Золотой мяч» получит женщина и будут объявлены другие второстепенные награды. Например, приз лучшему вратарю и трофей главному молодому игроку.
Где смотреть церемонию вручения «Золотого мяча»-2022
За вручением «Золотого мяча» можно следить бесплатно. Трансляция для большинства стран пройдет на сайте L’Equipe. Goal пишет, что вручение окажется доступным и на ютуб-канале L’Equipe. В России церемонию «Золотого мяча» обычно всегда транслировал «Матч ТВ», но сейчас в телепрограмме информации об этом нет. Телеканал покажет программу «Все на Матч!»
Права на церемонию получил и американский потоковый сервис Paramount+. В России Paramount не работает с апреля 2022 года. Организаторы привычно планируют масштабное мероприятие. Ведущими на церемонии «Золотого мяча» будут Дидье Дрогба и телеведущая Сэнди Хериберт. Они уже вели два предыдущих мероприятия и считают, что образуют хороший дуэт друг с другом.
Кто претендует на «Золотой мяч» в 2022 году
Список из 30 фамилий известен еще с августа. Главное: впервые с 2005 года в его окончательную версию не попал Лионель Месси. Он становился обладателем двух последних «Золотых мячей», но провел слабый сезон после ухода из «Барселоны». Четыре из пяти «Золотых мячей» после 2015 года получили Криштиану Роналду и Лионель Месси (по два), еще один – Лука Модрич.
Теперь на «Золотой мяч» претендуют Бензема, Салах, Мане, Винисиус и лучший игрок финала ЛЧ Куртуа. Большинство претендентов связаны с «Реалом» и «Ливерпулем» – играли друг с другом в финале Лиги чемпионов. Криштиану Роналду попал в общий список, но шансов на победу почти не имеет. Есть в нем еще и такие герои: Меньян, Влахович, Аллер, Нуньес, Фоден, Марез.
Полный список претендентов на «Золотой мяч» в 2022 году:
- Тибо Куртуа;
- Майк Меньян;
- Джошуа Киммих;
- Антонио Рюдигер;
- Вирджил Ван Дейк;
- Трент Александер-Арнольд;
- Фабиньо;
- Жоао Канселу;
- Каземиро;
- Лука Модрич;
- Бернарду Силва;
- Фил Фоден;
- Луис Диас;
- Винисиус;
- Кристофер Нкунку;
- Мохамед Салах;
- Кевин де Брюйне;
- Садио Мане;
- Хын-Мин Сон;
- Рияд Марез;
- Карим Бензема;
- Харри Кейн;
- Дарвин Нуньес;
- Себастьян Аллер;
- Криштиану Роналду;
- Душан Влахович;
- Эрлинг Холанд;
- Килиан Мбаппе;
- Рафаэль Леау;
- Роберт Левандовски.
Карим Бензема – главный фаворит на получение «Золотого мяча» в 2022 году. На это указывают сами игроки и эксперты. УЕФА летом признавал Бензема лучшим игроком сезона-2021/2022. Твиттер France Football перед новой церемонией напомнил итоговые расклады по «Золотому мячу»-2021. Роберт Левандовски и Жоржиньо тогда вошли в тройку призеров вместе с Месси.
Формат вручения «Золотого мяча»-2022 – как теперь устроено голосование
У «Золотого мяча» поменялся принцип вручения. Ранее «Золотой мяч» отдавался лучшему игроку за календарный год, сейчас – за сезон. Поэтому Карим Бензема и выглядит явным фаворитом в рамках одного сезона, где он взял с «Реалом» Лигу чемпионов и Примеру. В Лиге чемпионов Бензема стал лучшим бомбардиром (15), а «Реал» с ним выиграл Примеру с отрывом в 13 очков.
Сейчас у «Золотого мяча» есть четкие временные рамки – учитываются показатели с 31 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. С этого сезона для определения победителя больше не важны показатели игрока за всю его карьеру. Такой фактор повлиял на перспективы Лионеля Месси. Текущая форма вообще не учитывается – из-за этого в претендентах остались Нуньес и Аллер.
Фактор изменения формата вручения «Золотого мяча» прямо сказался на календарном времени церемонии. Теперь организаторам нет смысла ждать конца ноября, чтобы при голосовании учитывать достижения игроков на старте нового сезона. Мероприятие по вручению «Золотого мяча» будет и в дальнейшем проходить раньше по времени, чем это было при других правилах.
Голосование такое: France Football составляет подборку из 30 лучших. Потом проходит голосование журналистов из 100 стран по рейтингу ФИФА. Они выбирают пятерку. Обладатель первого места получает от каждого шесть баллов, второго – четыре балла. Дальше все считается в порядке убывания (три, два и один). За женский «Золотой мяч» голосуют 50 журналистов.
Детали вокруг церемонии вручения «Золотого мяча»-2022
• Мы подробно разбирали ситуацию с вручением «Золотого мяча» в предыдущие годы. Главной претензией всегда было отсутствие четких критериев. Отсюда возникали скандалы при определении победителя. ФИФА и УЕФА параллельно старались отдавать призы разным игрокам – это стало отражением тренда. Например, в один год УЕФА выделял Ван Дейка, ФИФА – Месси.
• Церемония вручения «Золотого мяча»-2022 – одно из немногих мероприятий, где задолго до старта понятен фаворит. «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» отправили в список претендентов по шесть игроков. «Милан», «Бавария» и «Тоттенхэм» – по два. Интересно, что в 30 лучших попали вратари Куртуа и Меньян. Первый выиграл Лигу чемпионов, второй – Серию А.
• Напоминаем: ранее France Football и ФИФА сотрудничали в рамках вручения «Золотого мяча». Их совместное мероприятие проходило шесть лет подряд. Последнее состоялось в 2015 году. С 2018-го вручается женский «Золотой мяч». Его первое обладательницей становилась норвежка Ада Хегерберг. Сейчас для финального голосования формируется список из 20 претенденток.
• Надо учитывать и временные рамки вручения награды The Best от ФИФА. По формату ее церемония напоминает «Золотой мяч», но ФИФА следит еще и за ЧМ. В голосовании за The Best будут включены командные и индивидуальные результаты на ЧМ-2022. Вручение награды The Best пройдет в 2023 году (даты еще нет). Последняя церемония состоялась в январе 2022-го.