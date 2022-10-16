Полный разбор новой церемонии «Золотого мяча»: как поменялся формат, кто фаворит, где следить за вручением

Дата проведения церемонии вручения «Золотого мяча»-2022

Когда и во сколько начнется вручение «Золотого мяча» – 17 октября в 21:30 по московскому времени. Привычное место для проведение церемонии вручения «Золотого мяча» – театр Шатле (подробно о нем – тут). Там же «Золотой мяч» получит женщина и будут объявлены другие второстепенные награды. Например, приз лучшему вратарю и трофей главному молодому игроку.

Где смотреть церемонию вручения «Золотого мяча»-2022

За вручением «Золотого мяча» можно следить бесплатно. Трансляция для большинства стран пройдет на сайте L’Equipe. Goal пишет, что вручение окажется доступным и на ютуб-канале L’Equipe. В России церемонию «Золотого мяча» обычно всегда транслировал «Матч ТВ», но сейчас в телепрограмме информации об этом нет. Телеканал покажет программу «Все на Матч!»

Права на церемонию получил и американский потоковый сервис Paramount+. В России Paramount не работает с апреля 2022 года. Организаторы привычно планируют масштабное мероприятие. Ведущими на церемонии «Золотого мяча» будут Дидье Дрогба и телеведущая Сэнди Хериберт. Они уже вели два предыдущих мероприятия и считают, что образуют хороший дуэт друг с другом.