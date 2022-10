Полный разбор новой церемонии «Золотого мяча»: как поменялся формат, кто фаворит, где следить за вручением

• Церемония вручения «Золотого мяча»-2022 – одно из немногих мероприятий, где задолго до старта понятен фаворит. «Реал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» отправили в список претендентов по шесть игроков. «Милан», «Бавария» и «Тоттенхэм» – по два. Интересно, что в 30 лучших попали вратари Куртуа и Меньян. Первый выиграл Лигу чемпионов, второй – Серию А.

• Напоминаем: ранее France Football и ФИФА сотрудничали в рамках вручения «Золотого мяча». Их совместное мероприятие проходило шесть лет подряд. Последнее состоялось в 2015 году. С 2018-го вручается женский «Золотой мяч». Его первое обладательницей становилась норвежка Ада Хегерберг. Сейчас для финального голосования формируется список из 20 претенденток.

• Надо учитывать и временные рамки вручения награды The Best от ФИФА. По формату ее церемония напоминает «Золотой мяч», но ФИФА следит еще и за ЧМ. В голосовании за The Best будут включены командные и индивидуальные результаты на ЧМ-2022. Вручение награды The Best пройдет в 2023 году (даты еще нет). Последняя церемония состоялась в январе 2022-го.