Быстрые факты о «Золотом мяче»: представители 19 стран, 65% побед у форвардов, сегодня реально выиграть впервые даже в 33 года
⭐️ «Золотой мяч» получали представители 19 стран. Из них 16 – европейские. Плюс одна африканская (Либерия) и две южноамериканские (понятно: Бразилия и Аргентина).
⭐️ Три страны-победителя уже не существуют. Нет ФРГ (Мюллер, Беккенбауэр, Румменигге) – Германия объединилась. Нет СССР (Яшин, Блохин, Беланов) – есть Россия, Украина (Шевченко) и другие страны. Нет Чехословакии (Масопуст) – есть Словакия и Чехия (Недвед).
⭐️ С 1995 года «Золотой мяч» может вручаться любому игроку по всему миру, а не только в Европе. С тех пор было 25 наград, из которых 13 достались европейцам, 12 – представителям других частей света.
⭐️ У трех стран – по семь побед (Германия, Нидерланды, Португалия). По клубам – больше у «Барселоны» (12). У таких команд, как «Блэкпул», «Дукла» или «Ференцварош» – столько же обладателей «Золотого мяча», сколько, например, у «Ливерпуля» (по одному).
⭐️ Лев Яшин – единственный вратарь, который получал «Золотой мяч». Защитников тоже очень мало: из чистых защитников это только Каннаваро и Беккенбауэр, а из игравшие в защите и полузащите – Заммер и Маттеус.
⭐️ 42 из 64 «Золотых мячей» выиграли форварды. Это 65% от всех побед.
⭐️ Самая длинная серия попадания в тройку лучших – у Месси (11 раз). С 2007 года он был там неизменно, но в 2018-м не попал. Вместе с Роналду они были в тройке по 12 раз.
⭐️ Только три раза в тройку лучших игроков входили представители одной страны. В 1972-м это были немцы Беккенбауэр, Мюллер и Нетцер, в 1981-м – немцы Румменигге, Брайтнер и Шустер, в 1988-м – голландцы ван Бастен, Гуллит и Райкард.
⭐️ Вы помните, что 6 «Золотых мячей» с 2010-го по 2015-й вручала ФИФА. Это была не только тотальная монополия Месси (4 победы) и Роналду (2 победы), но и двух клубов: 16 из 18 призовых мест забрали игроки «Реала» и «Барселоны». Оставшиеся два слота – скромные третьи места Рибери и Нойера из «Баварии».
⭐️ Самый старый победитель – англичанин Стэнли Мэтьюз, который выиграл первый в истории «Золотой мяч» в 41 год. В современную эпоху возрастные дебюты тоже бывали: Модрич-2018 выиграл в 33 года.
⭐️ Награду игроки не всегда оставляют себе. Джордж Бест продал «Золотой мяч», чтобы расплатиться с долгами. Омар Сивори боялся грабителей и поместил «Золотой мяч» в банковскую ячейку. Есть легенда, что Рууд Гуллит подарил «Золотой мяч» Нельсону Манделе. Она не подтверждена, но он точно посвящал ему победу – это было в 1987 году, когда Мандела сидел в тюрьме.