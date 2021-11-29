Быстрые факты о «Золотом мяче»: представители 19 стран, 65% побед у форвардов, сегодня реально выиграть впервые даже в 33 года

⭐️ «Золотой мяч» получали представители 19 стран. Из них 16 – европейские. Плюс одна африканская (Либерия) и две южноамериканские (понятно: Бразилия и Аргентина).

⭐️ Три страны-победителя уже не существуют. Нет ФРГ (Мюллер, Беккенбауэр, Румменигге) – Германия объединилась. Нет СССР (Яшин, Блохин, Беланов) – есть Россия, Украина (Шевченко) и другие страны. Нет Чехословакии (Масопуст) – есть Словакия и Чехия (Недвед).

⭐️ С 1995 года «Золотой мяч» может вручаться любому игроку по всему миру, а не только в Европе. С тех пор было 25 наград, из которых 13 достались европейцам, 12 – представителям других частей света.

⭐️ У трех стран – по семь побед (Германия, Нидерланды, Португалия). По клубам – больше у «Барселоны» (12). У таких команд, как «Блэкпул», «Дукла» или «Ференцварош» – столько же обладателей «Золотого мяча», сколько, например, у «Ливерпуля» (по одному).

⭐️ Лев Яшин – единственный вратарь, который получал «Золотой мяч». Защитников тоже очень мало: из чистых защитников это только Каннаваро и Беккенбауэр, а из игравшие в защите и полузащите – Заммер и Маттеус.

⭐️ 42 из 64 «Золотых мячей» выиграли форварды. Это 65% от всех побед.