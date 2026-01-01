Стэнли Мэтьюз

Годы жизни
1915-2000
Достижения
Обладатель «Золотого мяча» (1956)
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Материалы
Быстрые факты о «Золотом мяче»: представители 19 стран, 65% побед у форвардов, сегодня реально выиграть впервые даже в 33 года
#Золотой мяч
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