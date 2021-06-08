Коронавирус в сборных перед Евро: кто-то пропустит турнир, а кто-то лишил всю сборную товарняка
Евро-2020 пережил перенос на год вперед из-за пандемии коронавируса, но некоторые трудности остаются. С прицелом в том числе и на это УЕФА расширил заявку до 26 игроков. Пока игроки выбывают по другой причине – из-за травм. Но мешаться теперь стал и ковид.
Первый пострадавший – Яспер Силлессен. Он лишился Евро, хотя небольшой шанс еще есть
Силлессен был включен в заявку сборной Голландии наряду с голкиперами Стекеленбургом и Крулом. Команда назвала состав 26 мая, но через несколько дней подтвердился положительный тест на ковид у Силлессена. Главный тренер Франк де Бур внес изменения в заявку – Бизот вместо Силлессена.
Силлессен разозлился: «Он знал, что у меня положительный тест, и сказал, что при отрицательном тесте я буду в сборной. По правилам вратаря можно менять во время турнира, времени еще полно. Чувствую себя ужасно – я бессилен и зол».
«Я должен был принять это решение. Ему придется пропустить часть подготовки, неизвестно, сколько потребуется, чтобы он был в хорошей форме», – объяснился де Бур.
Правила УЕФА и правда разрешают заменить на Евро-2020 вратаря, если он травмирован или инфицирован. Так что чемпионат для Силлессен, возможно, еще не закончен. Но сейчас он не входит в число 25 (минус ван де Бек) игроков голландской сборной для турнира.
Кулушевски пропустит стартовый матч сборной Швеции. Минимум один
Полузащитник сборной Швеции Деян Кулушевски сдал положительный тест на коронавирус, об этом стало известно 8 июня. Менее чем за неделю до старта команды на Евро. Кулушевски пока останется в Стокгольме и пробудет вне команды минимум неделю.
Шведы сразу вычислили, кто находился рядом с Кулушевски в автобусе и за обеденным столом. У них отсутствуют симптомы заболевания, но результаты тестов станут известны позже.
Кулушевски каким-то образом заразился на выходных – об этом рассказал врач команды Андерс Валентин. Теперь у него большие проблемы:
- 14 июня против Испании Кулушевски точно не сыграет.
- Две другие игры – под вопросом. 18 июня соперниками шведов будут словаки, а 23-го –поляки.
- Даже если отстранение Кулушевски продлится всего неделю – подготовка уже не будет полноценной. Так что и здесь вопрос – в каком качестве вообще Кулушевски поможет сборной.
Из-за Бускетса Испания лишилась товарищеского матча
6 июня стало известно, что коронавирусом заразился Серхио Бускетс. Восьмого числа у Испании запланирован товарищеский матч против Литвы.
В итоге:
• Испания отправила Бускетса на самоизоляцию, а сама отменила различные мероприятия ради безопасности.
• Первоначально было известно, что матч против Литвы состоится, но сыграет не основная команда, а молодежка.
• Испания довызвала несколько игроков в качестве резерва на случай если будет еще больше положительных тестов на ковид. Среди этих игроков – Кепа, Альбиоль, Форнальс, Родриго и другие.
• Основная сборная лишилась товарищеского матча и просто тренируется. Последний матч был 4 июня, стартовый на Евро – 14-го. Как быть с тонусом?
• Сам Бускетс наверняка пропустит стартовую игру против Швеции. Ситуация фактически та же, что и с Кулушевски, только случилась чуть раньше. Самоизоляция, самостоятельная подготовка, большой вопрос насчет готовности к матчам Евро.
Пока это три ярких случая, которые случились после утверждения заявок 1 июня. Прошла неделя. До первого матча в заявке можно производить неограниченное количество замен.
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