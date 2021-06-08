Коронавирус в сборных перед Евро: кто-то пропустит турнир, а кто-то лишил всю сборную товарняка

Евро-2020 пережил перенос на год вперед из-за пандемии коронавируса, но некоторые трудности остаются. С прицелом в том числе и на это УЕФА расширил заявку до 26 игроков. Пока игроки выбывают по другой причине – из-за травм. Но мешаться теперь стал и ковид.

Первый пострадавший – Яспер Силлессен. Он лишился Евро, хотя небольшой шанс еще есть

Силлессен был включен в заявку сборной Голландии наряду с голкиперами Стекеленбургом и Крулом. Команда назвала состав 26 мая, но через несколько дней подтвердился положительный тест на ковид у Силлессена. Главный тренер Франк де Бур внес изменения в заявку – Бизот вместо Силлессена.

Силлессен разозлился: «Он знал, что у меня положительный тест, и сказал, что при отрицательном тесте я буду в сборной. По правилам вратаря можно менять во время турнира, времени еще полно. Чувствую себя ужасно – я бессилен и зол».

«Я должен был принять это решение. Ему придется пропустить часть подготовки, неизвестно, сколько потребуется, чтобы он был в хорошей форме», – объяснился де Бур.

Правила УЕФА и правда разрешают заменить на Евро-2020 вратаря, если он травмирован или инфицирован. Так что чемпионат для Силлессен, возможно, еще не закончен. Но сейчас он не входит в число 25 (минус ван де Бек) игроков голландской сборной для турнира.