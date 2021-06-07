Македония показала странную форму для Евро – вообще без цветов флага. Злятся и фанаты, и капитан Пандев. Сборная вернет старую форму

Северная Македония дебютирует на Евро уже на третий день соревнований – 13 июня у нее матч против Австрии.

У страны красно-желтый флаг, в такой расцветке сборная и проводила большинство матчей. Например, историческую победу над Грузией в финале стыков за выход на Евро она добывала именно в ней: