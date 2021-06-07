Македония показала странную форму для Евро – вообще без цветов флага. Злятся и фанаты, и капитан Пандев. Сборная вернет старую форму
Северная Македония дебютирует на Евро уже на третий день соревнований – 13 июня у нее матч против Австрии.
У страны красно-желтый флаг, в такой расцветке сборная и проводила большинство матчей. Например, историческую победу над Грузией в финале стыков за выход на Евро она добывала именно в ней:
Тем удивительнее, что македонская футбольная федерация представила три комплекта формы на Евро, в которой не было ничего похожего на эту. Основная футболка вообще была бордовой. Ее федерация даже презентовала папе римскому.
Претензии две:
- Главное – расцветка совсем не та, слишком темный красный. «Мы не Латвия», – протестовали фанаты в соцсетях.
- На майки нанесено изображение морды рыси. Балканская рысь водится в Македонии и находится на грани исчезновения. Она считается символом страны и изображена на монете в пять денаров. На форме, по общему мнению, она выглядит неаккуратно.
Лучшая футболистка страны Наташа Андонова раскритиковала новую форму. Горан Пандев просто опубликовал в инстаграме фото со старыми майками:
Фанаты создали петицию с обращением к македонской федерации, где потребовали вернуть старую форму, а новую назвали латвийским трикотажем. И собрали 16 тысяч подписей.
Президент федерации Муамед Сейдини обратился к фанатам в фейсбуке. Он упомянул, что цвет маек не соответствует требованиям федерации (поэтому будут вопросы к партнерам), а реакция была слишком негативной. И заверил, что на Евро сборная сыграет в старой форме.
Федерация отправила в УЕФА запрос с просьбой разрешить команде Северной Македонии сыграть в старой форме.
А реакция Пандева – не только ответ на выпуск новой формы. С Сейдини он конфликтует. В марте он рассказал, что Сейдини собирался сменить тренера Игора Ангеловски перед стыковыми матчами на Евро, с чем команда была не согласна. «У меня сложилось впечатление, что президент и его люди недовольны тем, что мы вышли на Евро», – сказал тогда Пандев. И добавил, что разрушить атмосферу в команде у них не получилось.