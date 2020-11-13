Почему Македония – это Северная Македония? Где просто Македония? Когда это появилось?

Начавшаяся в 1991 году война в Югославии привела к распаду страны. 8 сентября в Македонии – как в одной из югославских республик – прошел референдум по независимости, за которую проголосовало 96% избирателей.

Пока Македония входила в состав Югославии, этот вопрос особо не затрагивал Грецию, но после объявления независимости появились претензии.

Из-за чего возник спор и что вообще такое Македония

Македонией называется историческая область Греции, которая занимает четверть территории страны. Это самый большой регион Греции. Ядро древней Македонии находится как раз там. Это оттуда тот самый Александр Македонский.

Исторически Македония входила то в состав Римской империи, то Византийской, то Турецкой. В начале XX века по итогам двух Балканских войн Македония была разделена – Эгейская отошла Греции, Вардарская – Сербии, Пиринская – Болгарии.

Вардарская Македония совпадает на 98% с границами современной Македонии.