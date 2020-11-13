Почему Македония – это Северная Македония? Где просто Македония? Когда это появилось?
Начавшаяся в 1991 году война в Югославии привела к распаду страны. 8 сентября в Македонии – как в одной из югославских республик – прошел референдум по независимости, за которую проголосовало 96% избирателей.
Пока Македония входила в состав Югославии, этот вопрос особо не затрагивал Грецию, но после объявления независимости появились претензии.
Из-за чего возник спор и что вообще такое Македония
Македонией называется историческая область Греции, которая занимает четверть территории страны. Это самый большой регион Греции. Ядро древней Македонии находится как раз там. Это оттуда тот самый Александр Македонский.
Исторически Македония входила то в состав Римской империи, то Византийской, то Турецкой. В начале XX века по итогам двух Балканских войн Македония была разделена – Эгейская отошла Греции, Вардарская – Сербии, Пиринская – Болгарии.
Вардарская Македония совпадает на 98% с границами современной Македонии.
В 1991 году после провозглашения независимости Республики Македония Греция предъявляла претензии. Для компромисса Македония согласилась переименоваться в «Бывшую югославскую республику Македония». Тогда англоязычное упоминание страны звучало как FYR Macedonia или даже FYROM, где FYR – Former Yugoslav Republic – как раз и означает бывшую землю Югославии.
ООН приняла Македонию именно под этим длинным названием, но оно все равно использовалось реже, чем просто короткая Македония. Недовольство Греции усилилось, и в середине 1990-х она даже запретила с ней торговые отношения. Опасения греков заключались в возможных претензиях со стороны македонцев на греческие территории. Македония отказывалась переименовываться. Греция мешала ей попасть в НАТО и ЕС.
Как Македония становилась Северной. Граждане проголосовали за, но провалили референдум явкой, а президент отказался от решения парламента
Новый диалог возник в конце 2017 года, а в следующем – вопрос решался активно.
• В июне 2018-го министры иностранных дел Греции и Македонии подписали соглашение об изменении названия на «Республика Северная Македония», но это не относилось к терминам «македонцы» или «македонский язык».
• В сентябре того же года в Македонии прошел референдум о переименовании республики. Абсолютное большинство голосовавших (более 90%) высказались за переименование, но референдум провалился из-за низкой явки (36%).
• В таком случае решение отошло на уровень парламента Македонии. Там две трети депутатов проголосовали за переименование.
• В январе 2019-го соглашение об изменении названия страны ратифицировал парламент Греции. 12 февраля 2019 года Македония официально сменила название и стала называться Северной Македонией.
• Действующий президент Македонии Георге Иванов высказывался против переименования и отказывался подписывать законы, принятые парламентом, а в официальных документах использовал старое название страны.
• В мае 2019-го президентом Македонии стал Стево Пендаровски, набрав во втором туре 51% голосов. Спустя год Северная Македония стала 30-м членом НАТО.
Роль России в переименовании
Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) летом 2018-го обвинил российского владельца футбольного ПАОКа Ивана Саввиди в финансировании кампании против переименования Македонии. Кстати, на матчах ПАОКа долго висел баннер, что Македония одна и находится здесь:
Летом 2018 года Греция выслала из страны двух российских дипломатов, потому что они вмешиваются во внутренние дела страны и вопросы национальной безопасности. Подробности не раскрывались, но МИД РФ пообещал зеркальный ответ. Греческая пресса писала о вмешательстве в вопрос о переименовании Македонии.
Через полгода МИД в разгар решения вопроса о переименовании назвал цель – форсированное втягивание Скопье в НАТО. Греческий МИД заявил, что такой комментарий не совместим с уровнем дружбы двух стран и вообще считается вмешательством во внутренние дела.
В марте 2019-го МИД РФ признал переименование Македонии. Через год официальный представитель МИД Мария Захарова назвала абсурдными обвинения Запада во вмешательстве России в парламентские выборы Северной Македонии.