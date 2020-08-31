Русские и грузины не встречались 17 лет. Треть срока – запрет УЕФА и ФИФА из-за военного конфликта
«Динамо» в квалификации Лиги Европы сыграет с тбилисским «Локомотивом». Матч будет только один и состоится в Грузии.
На взрослом уровне клубы не играли с 90-х. Сборные – в 2018-м, но это был юношеский уровень
Это первая встреча российского и грузинского клубов за 20 с лишним лет. Если брать сборные – за 17. Что было раньше:
- «Торпедо» вылетело в Кубке УЕФА от тбилисского «Динамо» (0:1 и 1:1, сезон-1996/97).
- «Торпедо» выиграло в Кубке Интертото у «Мерани-91» в Тбилиси (2:0, сезон-1997/98).
- Россия и Грузия сыграли товарищеский матч в 1998 году (1:1), позже – играли трижды в квалификации к Евро-2004. В октябре 2002-го в матче Грузия – Россия при счете 0:0 погас свет, следующей весной его переиграли (1:0 победили грузины). Осенью Россия выиграла 3:1 в Москве.
Исключение – матч юношеской сборной России U-17 в 2018 году – наши выиграли 7:1.
В 2008-м Россия и Грузия поругались из-за статуса Абхазии и Южной Осетии. Этот конфликт тянулся больше 20 лет
Запрет на матчи случился из-за военного конфликта 2008 года. Летом серьезно обострились отношения Грузии с Абхазией и Южной Осетией – непризнанными республиками, формально остававшимися грузинской территорией.
Предыстория конфликта
В СССР Абхазия и Южная Осетия входили в состав Грузинской ССР как автономные области. При развале Союза южноосетинская сторона пыталась инициировать отделение от Грузии. Это привело в том числе к вооруженным столкновениям. В Цхинвали находились наблюдатели ОБСЕ, а Россия выступала посредником по урегулированию конфликта и убедила Грузию провести с Южной Осетией переговоры о правовом статусе.
Положение Южной Осетии и Абхазии осталось в замороженном состоянии. Все это время Россия иногда предпринимала шаги по поддержке республик. Например, организовывала облегченное получение гражданства РФ для абхазов и осетин: после этого в Абхазии было около 67% населения с русским паспортом, а в Южной Осетии – около 80%. В первой половине 2000-х на территории Южной Осетии находились русские миротворческие силы. В 2004 году президентом Грузии стал Михаил Саакашвили, который объявил курс на сохранении целостности. Грузия стала жестче и чаще выступать против автономно-неопределенного статуса Южной Осетии и Абхазии и обвинять России в их поддержке, а грузинская армия стала реформироваться с учетом стандартов НАТО и США.
Что случилось в 2008 году
В ночь на 8 августа Грузия обстреляла Цхинвали, а днем туда вошли российские войска для принуждения к миру. По версии грузинской стороны, обстрел случился в ответ на действия Южной Осетии, которая обстреливала грузинские деревни в конце июля. Таким образом, каждая из сторон обвинила друг друга в нарушении мирного договора 1992 года.
Совместно с осетинскими и абхазскими войсками Россия вытеснила Грузию с территорий республик и несколько продвинулась в глубину территории Грузии. Военный конфликт длился пять дней. Часть западных источников считает это первой войной на Европейском континенте в XXI веке.
С 14 по 16 августа президенты России, Грузии, Абхазии и Южной Осетии подписали план мирного урегулирования конфликта. Позже Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия также вышла из СНГ. Комиссия при ЕС опубликовала доклад, где назвала виновником конфликта Грузию, но отметила провокационные действия России в предшествующий период.
В 2010 году УЕФА развел по разным группам сборные России и Грузии перед жеребьевкой квалификации Евро-2012. Президент УЕФА Мишель Платини говорил, что решение было принято после консультации с национальными ассоциациями. В 2011 году то же самое сделала ФИФА в отношении квалификации к ЧМ-2014.
Следующие шесть лет – без ограничений
В начале 2014 года перед жеребьевкой квалификации Евро-2016 УЕФА все так же разводил в разные группы обе сборные. Затем комментарий дал Платини: «После объявления состава корзин мы получили письма от Российского футбольного союза (РФС) и Грузинской футбольной ассоциации о готовности играть друг с другом».
По-видимому, из официального протокола УЕФА убрал слова про Россию и Грузию, оставив запрет по политическим причинам на встречу Армении и Азербайджана и Испании с Гибралтаром.
Считается, что с 2014 года никаких ограничений на матчи России и Грузии нет.
Конфликт 2019 года на решение не повлиял
Летом 2019-го российский депутат Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси заседание Межпарламентской ассамблеи православия, когда находился в кресле спикера грузинского парламента. Это не понравилось грузинской оппозиции, и она сорвала заседание.
Протестующие собирались у здания парламента, футбольные клубы выходили на матчи в майках с надписью о России-оккупанте, для российских туристов в некоторых ресторанах Грузии была введена специальная надбавка. Российские власти запретили турпоток в Грузию и приостановили авиасообщение.
Тогда и возник вопрос – не будет ли запрета на такие матчи со стороны УЕФА? «После решения, принятого исполкомом УЕФА в январе 2014 года, было решено, что команды из Грузии и России могут вновь сыграть друг против друга. У нас нет никаких планов изменить это решение», – ответ организации.
Но матчей сборных с тех пор не было.
А был ли запрет на матчи клубов?
УЕФА ответил про «команды», но мог иметь в виду сборные. Тогда же перед жеребьевкой квалификации Евро-2012 говорилось только про сборные, матчи клубов не обсуждали.
Считалось, что пересечься им было бы сложно, потому что грузинские клубы обычно вылетали на ранних стадиях еврокубков. Не совсем так: за шесть лет в период с 2008 по 2014 русские и грузинские клубы доходили до одной и той же стадии Лиги Европы в квалификации:
- 2008: «Вит-Джорджия» и ФК «Москва».
- 2009: «Динамо» Тбилиси и «Крылья Советов».
- 2010: «Зестафони» + «Динамо» Тбилиси и «Сибирь».
- 2011: «Зестафони» + «Динамо» Тбилиси и «Алания» + «Локомотив» + «Спартак».
- 2012: «Дила» и «Анжи» + «Динамо» + ЦСКА.
- 2013: «Дила» + «Динамо» Тбилиси и «Кубань» + «Рубин» + «Спартак».
И еще вопрос – если нет авиасообщения, как «Динамо» полетит на игру?
В июне 2020-го Сергей Иванов усомнился в том, что рейсы скоро возобновятся. Сергей Лавров в августе был более оптимистичен: «Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения – это вопрос ближайшего будущего».
«Мы были и остаемся заинтересованными в восстановлении регулярного сообщения», – это слова спецпредставителя премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе.
Матч «Локомотива» Тбилиси и «Динамо» состоится 17 сентября.