Русские и грузины не встречались 17 лет. Треть срока – запрет УЕФА и ФИФА из-за военного конфликта

В 2008-м Россия и Грузия поругались из-за статуса Абхазии и Южной Осетии. Этот конфликт тянулся больше 20 лет

Запрет на матчи случился из-за военного конфликта 2008 года. Летом серьезно обострились отношения Грузии с Абхазией и Южной Осетией – непризнанными республиками, формально остававшимися грузинской территорией.

Предыстория конфликта

В СССР Абхазия и Южная Осетия входили в состав Грузинской ССР как автономные области. При развале Союза южноосетинская сторона пыталась инициировать отделение от Грузии. Это привело в том числе к вооруженным столкновениям. В Цхинвали находились наблюдатели ОБСЕ, а Россия выступала посредником по урегулированию конфликта и убедила Грузию провести с Южной Осетией переговоры о правовом статусе.

Положение Южной Осетии и Абхазии осталось в замороженном состоянии. Все это время Россия иногда предпринимала шаги по поддержке республик. Например, организовывала облегченное получение гражданства РФ для абхазов и осетин: после этого в Абхазии было около 67% населения с русским паспортом, а в Южной Осетии – около 80%. В первой половине 2000-х на территории Южной Осетии находились русские миротворческие силы. В 2004 году президентом Грузии стал Михаил Саакашвили, который объявил курс на сохранении целостности. Грузия стала жестче и чаще выступать против автономно-неопределенного статуса Южной Осетии и Абхазии и обвинять России в их поддержке, а грузинская армия стала реформироваться с учетом стандартов НАТО и США.

Что случилось в 2008 году

В ночь на 8 августа Грузия обстреляла Цхинвали, а днем туда вошли российские войска для принуждения к миру. По версии грузинской стороны, обстрел случился в ответ на действия Южной Осетии, которая обстреливала грузинские деревни в конце июля. Таким образом, каждая из сторон обвинила друг друга в нарушении мирного договора 1992 года.

Совместно с осетинскими и абхазскими войсками Россия вытеснила Грузию с территорий республик и несколько продвинулась в глубину территории Грузии. Военный конфликт длился пять дней. Часть западных источников считает это первой войной на Европейском континенте в XXI веке.

С 14 по 16 августа президенты России, Грузии, Абхазии и Южной Осетии подписали план мирного урегулирования конфликта. Позже Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия также вышла из СНГ. Комиссия при ЕС опубликовала доклад, где назвала виновником конфликта Грузию, но отметила провокационные действия России в предшествующий период.