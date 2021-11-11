Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Георгий Лория Г. Лория
|Вра
|36
|7
|0
|0
|0
|0
|
9Саба Лобжанидзе С. Лобжанидзе
|Пол
|27
|7
|0
|0
|0
|0
|
4Гурам Кашия Г. Кашия
|Защ
|35
|7
|0
|0
|2
|0
|
5Гурам Гиорбелидзе Г. Гиорбелидзе
|Защ
|26
|6
|0
|0
|2
|0
|
7Джаба Канкава Д. Канкава
|Пол
|36
|6
|0
|0
|2
|0
Таблица
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
2
|8
|5
|0
|3
|12:6
|15
|
3
|8
|2
|4
|2
|8:8
|10
|
4
|8
|2
|1
|5
|6:12
|7
|
5
|8
|1
|2
|5
|5:15
|5
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