Грузия

Подписаться
Сайт
Стадион
Тренер
Вилли Саньоль
В. Саньоль
Лента
Состав
Таблица
Результаты
Материалы
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Георгий Лория Г. Лория 		Вра 36 7 0 0 0 0
9
Саба Лобжанидзе С. Лобжанидзе 		Пол 27 7 0 0 0 0
4
Гурам Кашия Г. Кашия 		Защ 35 7 0 0 2 0
5
Гурам Гиорбелидзе Г. Гиорбелидзе 		Защ 26 6 0 0 2 0
7
Джаба Канкава Д. Канкава 		Пол 36 6 0 0 2 0
Подробнее

Таблица

Группа B И В Н П Мячи Очки
2
Швеция
8 5 0 3 12:6 15
3
Греция
8 2 4 2 8:8 10
4
Грузия
8 2 1 5 6:12 7
5
Косово
8 1 2 5 5:15 5
Подробнее
Результаты
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 20:00
Грузия
2 : 0
Швеция
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 20:00
9 тур
Грузия
2
Швеция
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 9 тур
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
Косово
1 : 2
Грузия
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
8 тур
Косово
1
Грузия
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 19:00
Грузия
0 : 2
Греция
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 19:00
7 тур
Грузия
0
Греция
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 7 тур
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 21:45
Испания
4 : 0
Грузия
05.09.2021 05 сент. 2021 вс 21:45
5 тур
Испания
4
Грузия
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 5 тур
02.09.2021 02 сент. 2021 чт 19:00
Грузия
0 : 1
Косово
02.09.2021 02 сент. 2021 чт 19:00
4 тур
Грузия
0
Косово
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 4 тур
Подробнее
Материалы
Македония впервые на Евро. Там все еще Пандев и стадион имени погибшего певца
#Грузия
Русские и грузины не встречались 17 лет. Треть срока – запрет УЕФА и ФИФА из-за военного конфликта
#политика
Все материалы
Последние новости
Футбол
Грузия победила Швецию, которая лидировала в группе в отборе к ЧМ-2022. Хвича сделал дубль
#Хвича Кварацхелия
Футбол
Саньоль возглавил сборную Грузии
#Вилли Саньоль
Футбол
Северная Македония впервые сыграет на чемпионате Европы
#Евро-2020
Футбол
Игрок сборной Грузии забил пять пенальти в 2020 году. До этого – пять за всю карьеру
#Торнике Окриашвили
Все новости