Хвича Кварацхелия

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Футбол
Грузия победила Швецию, которая лидировала в группе в отборе к ЧМ-2022. Хвича сделал дубль
#Хвича Кварацхелия
Футбол
«Рубин» проиграл «Нижнем Новгороду». Хвича не реализовал пенальти
#РПЛ
Футбол
Хвича выпал из претендентов на Golden Boy. В топ-40 – ни одного россиянина и два украинца
#Хвича Кварацхелия
Футбол
Кварацхелия второй сезон подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ
#Хвича Кварацхелия
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