РПЛ
Хвича Кварацхелия
Рубин
Нижний Новгород
«Рубин» проиграл «Нижнем Новгороду». Хвича не реализовал пенальти
02 октября, 15:54
Команды впервые сыграли друг с другом в официальном матче:
- На 28-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников покинул поле из-за травмы. Его заменил Хвича Кварацхелия.
- На 49-й минуте Хвича не реализовал пенальти – удар отбил вратарь Артур Нигматуллин.
- «Нижний Новгород» набрал 14 очков и сравнялся с «Рубином». Он идет на седьмом месте и обходит «Рубин» по дополнительным показателям.
В 11-м туре РПЛ «Рубин» сыграет против «Локомотива» (16 октября), «Нижний Новгород» – против «Крыльев Советов» (17 октября).
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые