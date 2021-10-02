РПЛ
Хвича Кварацхелия
Рубин
Нижний Новгород
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#РПЛ #Рубин #Нижний Новгород #Хвича Кварацхелия

«Рубин» проиграл «Нижнем Новгороду». Хвича не реализовал пенальти

02 октября, 15:54

Команды впервые сыграли друг с другом в официальном матче:

Матч завершен
Рубин
Казань
0:1
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Калинский 61
  • На 28-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников покинул поле из-за травмы. Его заменил Хвича Кварацхелия.
  • На 49-й минуте Хвича не реализовал пенальти – удар отбил вратарь Артур Нигматуллин.
  • «Нижний Новгород» набрал 14 очков и сравнялся с «Рубином». Он идет на седьмом месте и обходит «Рубин» по дополнительным показателям.

В 11-м туре РПЛ «Рубин» сыграет против «Локомотива» (16 октября), «Нижний Новгород» – против «Крыльев Советов» (17 октября).

Турнирная таблица РПЛ

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Источник:
Гол
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