Илья Самошников
РПЛ
ЧМ-2022
Рубин
Россия
Самошников травмировался в матче с «Нижним Новгородом». Он вызван в сборную России на октябрьские матчи
02 октября, 14:35
Защитник «Рубина» Илья Самошников вышел в стартовом составе на матч десятого тура РПЛ против «Нижнего Новгорода». На 28-й минуте он получил травму. Его заменил Хвича Кварацхелия.
Самошников вошел в окончательный состав сборной России на отборочные матчи к ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).
Бакаев вызван в сборную России. В сентябре он забил Мальте
В этом сезоне Самошников провел в РПЛ девять игр и забил один гол. В сентябре он дебютировал за сборную и сыграл в трех матчах.
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