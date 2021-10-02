Илья Самошников
РПЛ
ЧМ-2022
Рубин
Россия
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#Илья Самошников #РПЛ #Россия #ЧМ-2022 #Рубин #Илья Самошников

Самошников травмировался в матче с «Нижним Новгородом». Он вызван в сборную России на октябрьские матчи

02 октября, 14:35

РПЛ

Защитник «Рубина» Илья Самошников вышел в стартовом составе на матч десятого тура РПЛ против «Нижнего Новгорода». На 28-й минуте он получил травму. Его заменил Хвича Кварацхелия.

Самошников вошел в окончательный состав сборной России на отборочные матчи к ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

Бакаев вызван в сборную России. В сентябре он забил Мальте

В этом сезоне Самошников провел в РПЛ девять игр и забил один гол. В сентябре он дебютировал за сборную и сыграл в трех матчах.

Матч завершен
Рубин
Казань
0:1
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Калинский 61
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Источник:
Гол
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