Самошников травмировался в матче с «Нижним Новгородом». Он вызван в сборную России на октябрьские матчи

Защитник «Рубина» Илья Самошников вышел в стартовом составе на матч десятого тура РПЛ против «Нижнего Новгорода». На 28-й минуте он получил травму. Его заменил Хвича Кварацхелия.

Самошников вошел в окончательный состав сборной России на отборочные матчи к ЧМ-2022 против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

Бакаев вызван в сборную России. В сентябре он забил Мальте

В этом сезоне Самошников провел в РПЛ девять игр и забил один гол. В сентябре он дебютировал за сборную и сыграл в трех матчах.