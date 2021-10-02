Зелимхан Бакаев
ЧМ-2022
Россия
Бакаев вызван в сборную России. В сентябре он забил Мальте
02 октября, 12:57
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев проведет со сборной России отборочные матчи к ЧМ-2022 против 🇸🇰 Словакии (8 октября) и 🇸🇮 Словении (11 октября).
В этом сезоне Бакаев сыграл в РПЛ девять матчей и отдал две результативные передачи. В четырех играх он выходил на замену.
В сентябре Бакаев провел три матча за сборную России и забил гол Мальте (первый гол за сборную). Во всех трех играх он выходил на замену.
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