Бакаев вызван в сборную России. В сентябре он забил Мальте

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев проведет со сборной России отборочные матчи к ЧМ-2022 против 🇸🇰 Словакии (8 октября) и 🇸🇮 Словении (11 октября).

В этом сезоне Бакаев сыграл в РПЛ девять матчей и отдал две результативные передачи. В четырех играх он выходил на замену.

В сентябре Бакаев провел три матча за сборную России и забил гол Мальте (первый гол за сборную). Во всех трех играх он выходил на замену.