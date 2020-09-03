Промахнулся по пустым, заработал пенальти. Весь нестабильный год Бакаева – в одной игре за сборную
Россия играет в первом матче Лиги наций-2020/21 против Сербии. До перерыва наша сборная создала два момента: в одном из них удар Дзюбы с близкого расстояния отразил вратарь, в другом – Зелимхан Бакаев пробил выше пустых ворот с нескольких метров.
Такие промахи обычно помнят долго.
Первый тайм у Бакаева сложился плохо во всем. Единственный момент сборной Сербии, когда не забил Милинкович-Савич, возник после обреза Бакаева, еще он часто терял мяч и плохо взаимодействовал с партнерами.
Зато после перерыва сразу же заработал пенальти. Отлично открылся и поставил корпус.
В прошлом году такой нестабильности Бакаева удивиться было бы сложнее, но в 2020-м у него далеко не все складывается хорошо.
Бакаев-2019:
- Топовые матчи за «Арсенал».
- Отличное возвращение в «Спартак» с голами и ассистами в РПЛ и еврокубках.
- Мегаматч с «Локомотивом» – с тремя голевыми передачами.
- Дебют в сборной России.
Бакаев-2020:
- Неплохие матчи во время зимней паузы, например, ассисты в играх с «Ростовом» и «Партизаном» на Кубке «Париматч» Премьер.
- Классный гол в ворота «Динамо» в первом туре после возобновления сезона, отличный мяч ЦСКА в Кубке.
- Заболевание коронавирусом весной.
- После рестарта и до конца сезона – два ассиста, а голы только с пенальти.
- Та же история и в новом сезоне – два голевых паса и гол с пенальти, но при этом слишком много ошибок.
- Из 14 проведенных матчей после рестарта Бакаев только два отыграл полностью. В остальных выходил на замену или заменялся.
Матч Россия – Сербия – отражение всего 2020 года для Бакаева. Он не бросил стараться, но ошибок у него все равно больше чем удачных действий. Не всегда спокойно реагирует на замены, но Доменико Тедеско объяснял: «Он очень эмоциональный игрок, молодой парень – это нормально. Несмотря на это, он понимает, почему его заменили».
И все-таки в матче сборной на запоротый момент Бакаев отреагировал заработанным пенальти. Позитив перевесил, что было нечасто для него в 2020-м.