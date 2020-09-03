Зелимхан Бакаев
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#Зелимхан Бакаев #РПЛ #Россия #Футбол #Спартак #Лига наций

Промахнулся по пустым, заработал пенальти. Весь нестабильный год Бакаева – в одной игре за сборную

03 сентября, 23:11

РФС

Россия играет в первом матче Лиги наций-2020/21 против Сербии. До перерыва наша сборная создала два момента: в одном из них удар Дзюбы с близкого расстояния отразил вратарь, в другом – Зелимхан Бакаев пробил выше пустых ворот с нескольких метров.

Такие промахи обычно помнят долго.

Скриншоты с сайта «Матч ТВ»

Первый тайм у Бакаева сложился плохо во всем. Единственный момент сборной Сербии, когда не забил Милинкович-Савич, возник после обреза Бакаева, еще он часто терял мяч и плохо взаимодействовал с партнерами.

Зато после перерыва сразу же заработал пенальти. Отлично открылся и поставил корпус.

В прошлом году такой нестабильности Бакаева удивиться было бы сложнее, но в 2020-м у него далеко не все складывается хорошо.

Бакаев-2019:

  • Топовые матчи за «Арсенал».
  • Отличное возвращение в «Спартак» с голами и ассистами в РПЛ и еврокубках.
  • Мегаматч с «Локомотивом» – с тремя голевыми передачами.
  • Дебют в сборной России.

Бакаев-2020:

  • Неплохие матчи во время зимней паузы, например, ассисты в играх с «Ростовом» и «Партизаном» на Кубке «Париматч» Премьер.
  • Классный гол в ворота «Динамо» в первом туре после возобновления сезона, отличный мяч ЦСКА в Кубке.
  • Заболевание коронавирусом весной.
  • После рестарта и до конца сезона – два ассиста, а голы только с пенальти.
  • Та же история и в новом сезоне – два голевых паса и гол с пенальти, но при этом слишком много ошибок.
  • Из 14 проведенных матчей после рестарта Бакаев только два отыграл полностью. В остальных выходил на замену или заменялся.

РПЛ

Матч Россия – Сербия – отражение всего 2020 года для Бакаева. Он не бросил стараться, но ошибок у него все равно больше чем удачных действий. Не всегда спокойно реагирует на замены, но Доменико Тедеско объяснял: «Он очень эмоциональный игрок, молодой парень – это нормально. Несмотря на это, он понимает, почему его заменили».

И все-таки в матче сборной на запоротый момент Бакаев отреагировал заработанным пенальти. Позитив перевесил, что было нечасто для него в 2020-м.

Матч завершен
Россия
Дзюба 48
Караваев 69
Дзюба 81
3:1
Матч завершен
Сербия
Митрович 78
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Материалы по матчу
Сербы (и часть русских) ругают Смолова за жест орла – якобы это отсылка к албанцам. Но он не виноват
Звезды Сербии: Матич оплатил долги родного города, Ляйич не пел гимн, Тадич играл со сломанным носом
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