Промахнулся по пустым, заработал пенальти. Весь нестабильный год Бакаева – в одной игре за сборную

Россия играет в первом матче Лиги наций-2020/21 против Сербии. До перерыва наша сборная создала два момента: в одном из них удар Дзюбы с близкого расстояния отразил вратарь, в другом – Зелимхан Бакаев пробил выше пустых ворот с нескольких метров.

Такие промахи обычно помнят долго.