Сербы (и часть русских) ругают Смолова за жест орла – якобы это отсылка к албанцам. Но он не виноват

Сборная России стартует в Лиге наций матчем против Сербии 3 сентября. В день игры в соцсетях обсуждалась картинка, на которой изображены три российских футболиста под расписанием.

По мнению пользователей, Федор Смолов показывает жест в виде орла, который может быть расценен провокационным в преддверии игры с Сербией. Сербам это не понравилось.