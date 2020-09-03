Сербы (и часть русских) ругают Смолова за жест орла – якобы это отсылка к албанцам. Но он не виноват
Сборная России стартует в Лиге наций матчем против Сербии 3 сентября. В день игры в соцсетях обсуждалась картинка, на которой изображены три российских футболиста под расписанием.
По мнению пользователей, Федор Смолов показывает жест в виде орла, который может быть расценен провокационным в преддверии игры с Сербией. Сербам это не понравилось.
Два года назад был скандал на ЧМ в России, когда в Калининграде играли Сербия и Швейцария. Швейцарцы выиграли 2:1, у них забили Гранит Джака и Джердан Шакири, которые праздновали голы, показывая орла. Оба игрока позже были оштрафованы на 10 тысяч швейцарских франков.
Жест с орлом был воспринят как символ независимости Албании, который изображен на ее флаге. Отцы Джаки и Шакири – родом из этой страны. В конце 1990-х началась война между Югославией и албанскими повстанцами, требовавшими независимость Косова и Метохии. После этого НАТО начала бомбардировки Югославии и взяла край под контроль. В 2008-м косовские албанцы объявили о независимости Косова. Сейчас Косово – частично признанное государство.
Что касается картинки со Смоловым:
• По словам журналиста Василия Конова, изображения футболистов – это официальный фотосет ФИФА перед ЧМ-2018, это не рекламный коллаж, кадры были согласованы с ФИФА.
Так и есть:
• Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в телеграм-канале подтвердил информацию о фотосете ФИФА и обратил внимание на кольцо на безымянном пальце правой руки Смолова. Хотя с Викторией Лопыревой Смолов развелся еще в 2015 году.
• Жест Смолова, скорее всего, – отсылка к российскому гербу, на котором изображен двуглавый орел.
• Самое главное: сейчас в аккаунтах РФС и сборной России этого изображения не было, а появилось оно 4 марта после того как стало известно расписание в Лиге наций:
На тот момент не было никакого резонанса из-за этой картинки. А сейчас твиттер сборной России ретвитнул запись из аккаунта, посвященного Евро-2020.