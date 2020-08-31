Лига наций при пандемии: итог матча может решить жребий, а судья – быть из страны одной из сборных
Матчи Лиги наций-2020/21 стартуют 3 сентября. Исполком УЕФА утвердил новый регламент матчей сборных во время пандемии. Он распространяется на игры Лиги наций, квалификацию молодежного Евро и женский Евро.
Новые правила Лиги наций
1. Если группа футболистов или команда помещены в обязательный карантин, то матч все еще может состояться. Для его проведения необходимо, чтобы в заявке было минимум 13 игроков, включая одного вратаря.
2. Если 13 игроков не набирается, то матч, если это возможно, переносится на другую дату. УЕФА также вправе перенести игру на стадион в нейтральном государстве, но все расходы при этом берет на себя домашняя команда, на которой – ответственность за проведение матча.
3. Если перенос матча невозможен, решение остается за Контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией (КДЭИ) УЕФА.
- Сборная, по чьей вине матч не состоялся, признается проигравшей.
- Если это вина обеих сторон или матч не состоялся по независящим от них причинам, то исход определяет жребий (победа 1:0, поражение 0:1 или ничья 0:0).
4. Если коронавирус обнаружен у члена судейской бригады, УЕФА может в порядке исключения заменить его на судью из той же страны, что и один из участников матча. Или даже на судью не из списка ФИФА.
Формат новой Лиги наций
В первом розыгрыше Лиги наций Лиги А и В были составлены с помощью четырех групп по три команды, в С состав был разным, в D – четыре группы по четыре команды.
В Лиге наций-2020/21 система чуть другая:
- В Лигах А, В и С – четыре группы по четыре команды.
- В Лиге D – две группы, в одной – четыре команды, в другой – три.
Система входа и вылета частично осталась прежней. Теперь – так:
- Победители четырех групп в Лиге А разыгрывают в полуфиналах и финале трофей Лиги наций. Так и было.
- Победители групп в В, C и D поднимаются в Лигу выше. Старое правило.
- Худшие команды групп в А и В вылетают в Лигу ниже. Так тоже было.
- Нововведение: худшие команды групп в С играют плей-офф за право остаться. Две худшие команды по итогам плей-офф вылетают в Лигу D.
Важно: при помощи успешного выступления в Лиге наций можно попасть на ЧМ-2022. Две лучшие команды турнира присоединятся к десяти сборным, занявшим вторые места в отборочном турнире к ЧМ-2022 от Европы (он состоится в следующем году, пока еще даже не было жеребьевки). Эти 12 команд примут участие в двух раундах плей-офф, три победителя которых получат возможность сыграть на ЧМ.
С кем и когда играет сборная России
Россия – в одной группе с Сербией, Венгрией и Турцией. Расписание следующее:
- 3 сентября: Россия – Сербия
- 6 сентября: Венгрия – Россия
- 11 октября: Россия – Турция
- 14 октября: Россия – Венгрия
- 15 ноября: Турция – Россия
- 18 ноября: Сербия – Россия
Какие еще интересные матчи будут в сентябре:
- 3 сентября: Германия – Испания
- 4 сентября: Голландия – Польша
- 5 сентября: Португалия – Хорватия, Швеция – Франция
- 6 сентября: Испания – Украина
- 7 сентября: Голландия – Италия
- 8 сентября: Франция – Хорватия, Швеция – Португалия
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