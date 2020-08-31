Лига наций при пандемии: итог матча может решить жребий, а судья – быть из страны одной из сборных

Матчи Лиги наций-2020/21 стартуют 3 сентября. Исполком УЕФА утвердил новый регламент матчей сборных во время пандемии. Он распространяется на игры Лиги наций, квалификацию молодежного Евро и женский Евро.

Новые правила Лиги наций

1. Если группа футболистов или команда помещены в обязательный карантин, то матч все еще может состояться. Для его проведения необходимо, чтобы в заявке было минимум 13 игроков, включая одного вратаря .

2. Если 13 игроков не набирается, то матч, если это возможно, переносится на другую дату . УЕФА также вправе перенести игру на стадион в нейтральном государстве, но все расходы при этом берет на себя домашняя команда, на которой – ответственность за проведение матча.

3. Если перенос матча невозможен, решение остается за Контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией (КДЭИ) УЕФА.