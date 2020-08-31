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#Лига наций #Россия #Футбол #УЕФА

Лига наций при пандемии: итог матча может решить жребий, а судья – быть из страны одной из сборных

31 августа, 23:05

РФС

Матчи Лиги наций-2020/21 стартуют 3 сентября. Исполком УЕФА утвердил новый регламент матчей сборных во время пандемии. Он распространяется на игры Лиги наций, квалификацию молодежного Евро и женский Евро.

Новые правила Лиги наций

1. Если группа футболистов или команда помещены в обязательный карантин, то матч все еще может состояться. Для его проведения необходимо, чтобы в заявке было минимум 13 игроков, включая одного вратаря.

2. Если 13 игроков не набирается, то матч, если это возможно, переносится на другую дату. УЕФА также вправе перенести игру на стадион в нейтральном государстве, но все расходы при этом берет на себя домашняя команда, на которой – ответственность за проведение матча.

3. Если перенос матча невозможен, решение остается за Контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией (КДЭИ) УЕФА.

  • Сборная, по чьей вине матч не состоялся, признается проигравшей.
  • Если это вина обеих сторон или матч не состоялся по независящим от них причинам, то исход определяет жребий (победа 1:0, поражение 0:1 или ничья 0:0).

РФС

4. Если коронавирус обнаружен у члена судейской бригады, УЕФА может в порядке исключения заменить его на судью из той же страны, что и один из участников матча. Или даже на судью не из списка ФИФА.

Формат новой Лиги наций

В первом розыгрыше Лиги наций Лиги А и В были составлены с помощью четырех групп по три команды, в С состав был разным, в D – четыре группы по четыре команды.

В Лиге наций-2020/21 система чуть другая:

  • В Лигах А, В и С – четыре группы по четыре команды.
  • В Лиге D – две группы, в одной – четыре команды, в другой – три.

Система входа и вылета частично осталась прежней. Теперь – так:

  • Победители четырех групп в Лиге А разыгрывают в полуфиналах и финале трофей Лиги наций. Так и было.
  • Победители групп в В, C и D поднимаются в Лигу выше. Старое правило.
  • Худшие команды групп в А и В вылетают в Лигу ниже. Так тоже было.
  • Нововведение: худшие команды групп в С играют плей-офф за право остаться. Две худшие команды по итогам плей-офф вылетают в Лигу D.

Важно: при помощи успешного выступления в Лиге наций можно попасть на ЧМ-2022. Две лучшие команды турнира присоединятся к десяти сборным, занявшим вторые места в отборочном турнире к ЧМ-2022 от Европы (он состоится в следующем году, пока еще даже не было жеребьевки). Эти 12 команд примут участие в двух раундах плей-офф, три победителя которых получат возможность сыграть на ЧМ.

www.imago-images.de / Global Look Press

С кем и когда играет сборная России

Россия – в одной группе с Сербией, Венгрией и Турцией. Расписание следующее:

  • 3 сентября: Россия – Сербия
  • 6 сентября: Венгрия – Россия
  • 11 октября: Россия – Турция
  • 14 октября: Россия – Венгрия
  • 15 ноября: Турция – Россия
  • 18 ноября: Сербия – Россия

Какие еще интересные матчи будут в сентябре:

  • 3 сентября: Германия – Испания
  • 4 сентября: Голландия – Польша
  • 5 сентября: Португалия – Хорватия, Швеция – Франция
  • 6 сентября: Испания – Украина
  • 7 сентября: Голландия – Италия
  • 8 сентября: Франция – Хорватия, Швеция – Португалия

Посмотреть полное расписание матчей Лиги наций удобно здесь.

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