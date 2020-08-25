Знакомимся с Андреем Мостовым за 3 минуты: начинал на зарплате в 15 тысяч рублей и слушает A$AP Rocky
👨👦 Не имеет никакого отношения к Александру Мостовому. Просто однофамильцы.
🎠 С шести лет занимался в школе ЦСКА. Но в 14 стал уступать сверстникам в физике и ушел в академию «Локомотива».
🚂 Так и не сыграл за основу «Локо». Но Мостовой единственный, кто из выпуска 1997 года играет в РПЛ.
💸 «Долгопрудный» в ПФЛ – первый клуб. В сезоне-2015/16 Мостовой сыграл 10 матчей, забил два гола. И получал 15 тысяч рублей в месяц.
🎯 Скоро перешел в «Химки», отыграл два с половиной сезона в ФНЛ. Но поехал в Питер из-за того, что Игорь Шалимов стал меньше доверять.
🌊 В 2018-м подписал контракт со вторым «Зенитом». Сделку помогло оформить агентство Германа Ткаченко ProSports Management.
🧤 Мостовой говорит, что интерес к нему в «Зените» возник от Вячеслава Малафеева.
🦶 Любит дриблинг. После основных тренировок обводит фишки.
💠 Был близок к аренде в «Рубин». Мостовой уже потренировался с командой и сфотографировался в форме, но не успел подписать контракт, как в истории Сутормина. Звонок Точилина убедил поехать в «Сочи» в последний момент.
6️⃣ И сразу топ-сезон: Шесть голов и шесть ассистов. «Зенит» вернул Мостового, хотя на его позиции играет Малком.
👨🏻 За основу «Зенита» в первые три тура сезона-20/21 провел 41 минуту (и отдал голевую в игре с «Тамбовом»). Но был вызван в сборную на матчи Лиги наций.
🚗 Водит Audi A5. Мостовому выдали номера с тремя двойками, которые хотели перекупить за 75 тысяч рублей. Но он отказал.
🏎 Любит Формулу 1. Но забыл, что в Сочи проходил этап Гран-при.
🖖 Любит рэп: A$AP Rocky, Travis Scott, Future.
🎬 Один из любимых фильмов – «Голос улиц».
🇺🇸 Мечта – полететь в Нью-Йорк и покататься по США.
Любит Формулу 1. Но забыл, что в Сочи проходил этап Гран-при.
лучшее!