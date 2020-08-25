Знакомимся с Андреем Мостовым за 3 минуты: начинал на зарплате в 15 тысяч рублей и слушает A$AP Rocky

👨‍👦 Не имеет никакого отношения к Александру Мостовому. Просто однофамильцы.

🎠 С шести лет занимался в школе ЦСКА. Но в 14 стал уступать сверстникам в физике и ушел в академию «Локомотива».

🚂 Так и не сыграл за основу «Локо». Но Мостовой единственный, кто из выпуска 1997 года играет в РПЛ.