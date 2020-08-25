Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева

Стоп. Два игрока без клуба?

Первый – Далер Кузяев. Этим летом у него закончился контракт с «Зенитом». Разные источники отправляют его то в «Локомотив», то в Европу. Хотя сам Кузяев уже говорил, что для него приоритетнее второй вариант. Последний матч Кузяев сыграл 25 июля – вместе с «Зенитом» обыграл «Химки» в финале Кубка России.

Второй – Роман Нойштедтер. У Нойштедтера в это же время закончился контракт с «Динамо». По нему конкретики меньше. Последние слухи говорят, что агенты предложили его «Локомотиву».

Последний матч Нойштедтера – проиграл «Оренбургу» в составе «Динамо» 22 июля.

Оба уже месяц без практики. Вероятно, что эта практика не появится до 3 сентября.