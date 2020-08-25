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#Россия #Футбол #Андрей Мостовой #Александр Соболев #Евгений Луценко #Лига наций #Гильерме #Роман Нойштедтер #Сослан Джанаев #Антон Шунин #Венгрия #Далер Кузяев #Егор Сорокин #Сербия

Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева

час назад
Илья Егоров

твиттер сборной России

Как выглядит полный список?

Вратари: Гильерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба – «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА),

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба – «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал»), Федор Смолов («Локомотив»).

Стоп. Два игрока без клуба?

Первый – Далер Кузяев. Этим летом у него закончился контракт с «Зенитом». Разные источники отправляют его то в «Локомотив», то в Европу. Хотя сам Кузяев уже говорил, что для него приоритетнее второй вариант. Последний матч Кузяев сыграл 25 июля – вместе с «Зенитом» обыграл «Химки» в финале Кубка России.

Второй – Роман Нойштедтер. У Нойштедтера в это же время закончился контракт с «Динамо». По нему конкретики меньше. Последние слухи говорят, что агенты предложили его «Локомотиву».

Последний матч Нойштедтера – проиграл «Оренбургу» в составе «Динамо» 22 июля.

Оба уже месяц без практики. Вероятно, что эта практика не появится до 3 сентября.

официальный сайт «Арсенала»

В сборной два новичка – Луценко и Мостовой

В ситуации с Евгением Луценко из «Арсенала» все просто. В начале лета он выдал убойный отрезок из шести матчей подряд с голами в итоге набрал 15 мячей в сезоне, заняв третье место в списке бомбардиров (уступил только Азмуну и Дзюбе).

В этом сезоне результаты пока похуже – один мяч в четырех встречах. Сам Луценко говорит: «Вызов в сборную – неожиданное событие для меня. Но после такого сезона я ждал и надеялся, что на меня обратят внимание». Для него это первый вызов в сборную. В 33 года, вау.

Неочевидная неожиданность от Черчесова – Андрей Мостовой из «Зенита». В прошлом сезоне Мостовой был в аренде в «Сочи» и стабильно играл: из 25 матчей в РПЛ лишь один начал на скамейке.

Перед стартом этого сезона Мостовой вернулся в «Зенит». На этом количество его игровых минут в чемпионате России резко сократилось. В РПЛ уже прошли четыре тура – в них он трижды выходил на замену суммарно на 41 минут и отдал голевой пас. 

официальный сайт «Спартака»

Но главный вопрос: где Соболев?

Простая аналитика по форвардам, которых вызвал Черчесов, в этом сезоне РПЛ:

  • Дзюба – 3 матча, гол + голевая
  • Комличенко – 4 матча, гол
  • Луценко – 4 матча, гол + голевая.
  • Смолов – 4 матча, гол + голевая.

Как-то Черчесов сказал, что вызывает игроков, которые на тот момент находятся в лучшей форме. 

  • Соболев – 4 матча, 2 гола + голевая.

Его в заявке сборной на сентябрьские матчи нет.

UPD: Станислав Черчесов сказал, что в сборную Соболев не попал из-за конфликта с Дзюбой.

Другие странные моменты из состава Черчесова

1. Егор Сорокин – 30 минут в РПЛ в этом сезоне.

2. Есть вопросы по вратарской зоне (почему Джанаев и Шунин?). Но на них можно ответить так: Максименко и Сафонов снова вызваны в молодежку. Зачем-то сразу оба.

3. Рифат Жемалетдинов – три матча в основе (и один выход на замену) в этом сезоне РПЛ. 0 полезных действий и не очень выразительная игра.

твиттер сборной России

Когда и с кем играем?

  • 3 сентября (четверг) – домашний матч против Сербии в Москве. Начало – в 21:45 по мск.
  • 6 сентября (воскресенье) – выездной матч против Венгрии в Будапеште. Начало – в 19:00 по мск.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Тексты про героев РПЛ:
Луценко в жизни: пояс по карате, рыбалка, познакомился с женой вк
Почему Луценко забивает так много
Соболев заплакал и отпраздновал гол в майке с фотографией мамы. Она умерла в начале августа
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#Александр Соболев
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#Лига наций
#Гильерме
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#Сослан Джанаев
#Антон Шунин
#Венгрия
#Далер Кузяев
#Егор Сорокин
#Сербия