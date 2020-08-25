- Россия
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- Футбол
- Далер Кузяев
- Роман Нойштедтер
- Александр Соболев
- Гильерме
- Антон Шунин
- Андрей Мостовой
- Егор Сорокин
- Сослан Джанаев
- Евгений Луценко
- Сербия
- Венгрия
Новый состав России: есть два человека без клуба и Мостовой (41 минута в этом сезоне) – но нет Соболева
Как выглядит полный список?
Вратари: Гильерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба – «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА),
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба – «Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо»), Евгений Луценко («Арсенал»), Федор Смолов («Локомотив»).
Стоп. Два игрока без клуба?
Первый – Далер Кузяев. Этим летом у него закончился контракт с «Зенитом». Разные источники отправляют его то в «Локомотив», то в Европу. Хотя сам Кузяев уже говорил, что для него приоритетнее второй вариант. Последний матч Кузяев сыграл 25 июля – вместе с «Зенитом» обыграл «Химки» в финале Кубка России.
Второй – Роман Нойштедтер. У Нойштедтера в это же время закончился контракт с «Динамо». По нему конкретики меньше. Последние слухи говорят, что агенты предложили его «Локомотиву».
Последний матч Нойштедтера – проиграл «Оренбургу» в составе «Динамо» 22 июля.
Оба уже месяц без практики. Вероятно, что эта практика не появится до 3 сентября.
В сборной два новичка – Луценко и Мостовой
В ситуации с Евгением Луценко из «Арсенала» все просто. В начале лета он выдал убойный отрезок из шести матчей подряд с голами в итоге набрал 15 мячей в сезоне, заняв третье место в списке бомбардиров (уступил только Азмуну и Дзюбе).
В этом сезоне результаты пока похуже – один мяч в четырех встречах. Сам Луценко говорит: «Вызов в сборную – неожиданное событие для меня. Но после такого сезона я ждал и надеялся, что на меня обратят внимание». Для него это первый вызов в сборную. В 33 года, вау.
Неочевидная неожиданность от Черчесова – Андрей Мостовой из «Зенита». В прошлом сезоне Мостовой был в аренде в «Сочи» и стабильно играл: из 25 матчей в РПЛ лишь один начал на скамейке.
Перед стартом этого сезона Мостовой вернулся в «Зенит». На этом количество его игровых минут в чемпионате России резко сократилось. В РПЛ уже прошли четыре тура – в них он трижды выходил на замену суммарно на 41 минут и отдал голевой пас.
Но главный вопрос: где Соболев?
Простая аналитика по форвардам, которых вызвал Черчесов, в этом сезоне РПЛ:
- Дзюба – 3 матча, гол + голевая
- Комличенко – 4 матча, гол
- Луценко – 4 матча, гол + голевая.
- Смолов – 4 матча, гол + голевая.
Как-то Черчесов сказал, что вызывает игроков, которые на тот момент находятся в лучшей форме.
- Соболев – 4 матча, 2 гола + голевая.
Его в заявке сборной на сентябрьские матчи нет.
UPD: Станислав Черчесов сказал, что в сборную Соболев не попал из-за конфликта с Дзюбой.
Другие странные моменты из состава Черчесова
1. Егор Сорокин – 30 минут в РПЛ в этом сезоне.
2. Есть вопросы по вратарской зоне (почему Джанаев и Шунин?). Но на них можно ответить так: Максименко и Сафонов снова вызваны в молодежку. Зачем-то сразу оба.
3. Рифат Жемалетдинов – три матча в основе (и один выход на замену) в этом сезоне РПЛ. 0 полезных действий и не очень выразительная игра.
Когда и с кем играем?
- 3 сентября (четверг) – домашний матч против Сербии в Москве. Начало – в 21:45 по мск.
- 6 сентября (воскресенье) – выездной матч против Венгрии в Будапеште. Начало – в 19:00 по мск.