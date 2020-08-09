Соболев заплакал и отпраздновал гол в майке с фотографией мамы. Она умерла в начале августа

1 августа «Спартак» написал на официальном сайте, что у Александра Соболева умерла мама. Возможно, из-за этого «Спартак» даже перенес на следующий день объявление о трансфере Александра Кокорина. Его изначально планировали именно на 1 августа.

Сезон для «Спартака» начался игрой против «Сочи». Соболев вышел в стартовом составе и сразу забил. Во время празднования гола он снял футболку, за что сразу получил желтую карточку. Под футболкой оказалась майка с фотографией мамы Соболева.