Соболев заплакал и отпраздновал гол в майке с фотографией мамы. Она умерла в начале августа
1 августа «Спартак» написал на официальном сайте, что у Александра Соболева умерла мама. Возможно, из-за этого «Спартак» даже перенес на следующий день объявление о трансфере Александра Кокорина. Его изначально планировали именно на 1 августа.
Сезон для «Спартака» начался игрой против «Сочи». Соболев вышел в стартовом составе и сразу забил. Во время празднования гола он снял футболку, за что сразу получил желтую карточку. Под футболкой оказалась майка с фотографией мамы Соболева.
Соболев заплакал, когда отмечал гол. В этот момент его обнимала вся команда.
Соболев много рассказывал о роли родителей в развитии его карьеры: «Родители помогали. И экипировку покупали, и на соревнования за свой счет возили. Сейчас в Барнауле есть школа Смертина, несколько искусственных полей. А тогда было одно. Только за счет родных и играли». Они же платили компенсацию «Динамо», когда он переходил в «Томь».
Фанаты «Спартака» повесили баннер в поддержку Соболева.
И поддержали Соболева в соцсетях:
Дискуссионный момент в том, нужно ли было рефу показывать карточку.
Ну правила такие, что поделать. Не думаю, что реф был рад, показывая жк. А так, Саня - красавец. Дай бог ему и всей семье здоровья.