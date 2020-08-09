Александр Соболев
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#Александр Соболев #РПЛ #Футбол #Спартак

Соболев заплакал и отпраздновал гол в майке с фотографией мамы. Она умерла в начале августа

09 августа, 20:43
Александр Плеханов

1 августа «Спартак» написал на официальном сайте, что у Александра Соболева умерла мама. Возможно, из-за этого «Спартак» даже перенес на следующий день объявление о трансфере Александра Кокорина. Его изначально планировали именно на 1 августа.

Сезон для «Спартака» начался игрой против «Сочи». Соболев вышел в стартовом составе и сразу забил. Во время празднования гола он снял футболку, за что сразу получил желтую карточку. Под футболкой оказалась майка с фотографией мамы Соболева.

Соболев заплакал, когда отмечал гол. В этот момент его обнимала вся команда.

твиттер Матч ТВ

Твиттер «Спартака»

Соболев много рассказывал о роли родителей в развитии его карьеры: «Родители помогали. И экипировку покупали, и на соревнования за свой счет возили. Сейчас в Барнауле есть школа Смертина, несколько искусственных полей. А тогда было одно. Только за счет родных и играли». Они же платили компенсацию «Динамо», когда он переходил в «Томь».

Фанаты «Спартака» повесили баннер в поддержку Соболева.

телеграм-канал ПроСпартак by maksspartak

И поддержали Соболева в соцсетях:

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Комментарии (2)
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vladik12
09 августа, 21:12

Дискуссионный момент в том, нужно ли было рефу показывать карточку.

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НИККО
09 августа, 21:16

Ну правила такие, что поделать. Не думаю, что реф был рад, показывая жк. А так, Саня - красавец. Дай бог ему и всей семье здоровья.

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