Почему Луценко забивает так много
Евгений Луценко забил в пятом матче РПЛ подряд – теперь у него 14 голов в сезоне и второе место в топе бомбардиров.
Еще он побил рекорд лиги по голам головой в сезоне – 9. И у него лучшая реализация моментов среди топ-10 бомбардиров чемпионата.
И это – в 33 года. В тульском «Арсенале». Но как?
Ему идеально подходит система «Арсенала»
В карьере Луценко это всего лишь второй мощный сезон. Первый был в «Мордовии» (2015/16) – тогда он забил 10 голов и отдал 5 ассистов в РПЛ.
Он зажег после ухода из «Мордовии» Семина. И сам рассказывал, что при Семине ему мешала слишком оборонительная игра команды. И даже ему, нападающему, приходилось много отрабатывать сзади.
Вместо Семина пришел Гордеев и спросил Луценко, почему тот все время открывается вне штрафной: «В итоге он дал понять, что я нападающий и должен искать моменты впереди, а не бегать рядом с опорником».
Луценко вообще много рассказывал о том сезоне. Понятно почему – команда играла в удобном для него стиле, и он впервые в карьере столько забивал.
«Большинство мячей я забил головой. Мы вскрывали фланги, шла передача в штрафную, которую я замыкал. В «Динамо» если вскрывался фланг, мяч шел назад под удар или следовало дальнейшее развитие атаки. То, как играет нападающий, напрямую зависит от тактики».
Немного путанная цитата Луценко, но основной посыл понятен: удобнее всего ему играть внутри штрафной и получать мячи с флангов. Именно то, что сейчас происходит в «Арсенале».
Удивительно, но в такой роли его используют только второй-третий сезон в карьере.
Луценко кажется амбалом, который продавливает защитников после навесов. Но это не так
Все 14 голов он забил, находясь внутри штрафной, 9 – головой. Но всего два –выигрывая верховую борьбу у защитника.
Остальные мячи – это грамотные открывания. Луценко находит позиции, откуда бьет практически без сопротивления. Один из его фирменных приемов – двигаться во время навеса, выбирая лучшую позицию и путая соперника. Поэтому большинство голов он забивает из убойных позиций.
Еще один фактор – партнеры: фланговые Ткачев и Лесовой, которые в основном нагружают Луценко передачами. Важно, что их кроссы – не слепые закидушки, а нацеленные передачи.
Он постоянно их хвалит: «Благодарю своих партнеров, ведь все зависит от них, от того, как они отдают передачи. А я уже их завершаю. Надеюсь на них больше, чем на себя».
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Формула лучшего сезона в карьере Луценко: идеальная командная система + лучшие партнеры в карьере + прокачка своего футбольного интеллекта.
Да, иногда нападающий раскрывается только к концу карьеры. Потому что только с возрастом понимает тонкости умного движения в чужой штрафной.