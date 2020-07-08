Почему Луценко забивает так много

Евгений Луценко забил в пятом матче РПЛ подряд – теперь у него 14 голов в сезоне и второе место в топе бомбардиров.

Еще он побил рекорд лиги по голам головой в сезоне – 9. И у него лучшая реализация моментов среди топ-10 бомбардиров чемпионата.

И это – в 33 года. В тульском «Арсенале». Но как?

Ему идеально подходит система «Арсенала»

В карьере Луценко это всего лишь второй мощный сезон. Первый был в «Мордовии» (2015/16) – тогда он забил 10 голов и отдал 5 ассистов в РПЛ.

Он зажег после ухода из «Мордовии» Семина. И сам рассказывал, что при Семине ему мешала слишком оборонительная игра команды. И даже ему, нападающему, приходилось много отрабатывать сзади.