Двухметровый Соболев ни разу за сезон не забил головой. Его скилл – голы с навесов, но только ногами

Александр Соболев продолжает удивлять. В этом сезоне форвард «Крыльев Советов» забил уже десять голов и отдал три голевые передачи. Прямо сейчас он возглавляет таблицу бомбардиров РПЛ. У Шомуродова из «Ростова» есть в запасе матч против ЦСКА, но сейчас он отстает от Соболева на один гол.

Главный бомбардир этого сезона РПЛ забивает по-разному, хотя общие тенденции есть. Например, девять из десяти голов Соболев забил правой ногой. Два мяча Соболев отправил с пенальти, хотя в матчах с «Краснодаром» и «Сочи» одиннадцатиметровые не реализовал. Основная суть в том, что головой он не замыкает даже навесы.