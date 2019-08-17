Матч «Урала» с «Крыльями» открыли пилоты-герои. Еще им аплодируют на всех матчах РПЛ
«Урал» пригласил на матч с «Крыльями Советов» экипаж Airbus A321 «Уральских авиалиний». Пилоты сумели посадить самолет после отказа двух двигателей без единого погибшего человека. Экипаж составили:
- Командир Дамир Юсупов;
- Второй пилот Георгий Мурзин;
- Бортпроводники Яна Ягодина, Алия Слякаева, Дмитрий Ивлицкий, Дмитрий Гончаренко и Надежда Вершинина.
Героев встретили овацией на стадионе в Екатеринбурге.
Члены экипажа сфотографировались с футболистами, а командир нанес первый удар по мячу. Еще «Урал» подарил героям пожизненные абонементы на матчи команды.
«Конечно, воспользуюсь бессрочным абонементом на матчи «Урала», – сказал Юсупов. – Я люблю футбол, с детства болельщик московского «Спартака». На тот момент «Урала» не было в высшей лиге. Помню, было 16 команд: «Динамо» Киев, «Динамо» Тбилиси, «Динамо» Минск, «Металлист», «Спартак»...
Поскольку я житель Свердловской области, очень уважительно отношусь к футбольному клубу «Урал». С очень большим удовольствием принимаю этот абонемент. Мне очень приятно. Я очень давно не посещал матчи Премьер-лиги в связи с характером моей работы. Очень приятно. Спасибо футбольному клубу «Урал».
Кроме того, члены экипажа могут бесплатно посещать и матчи «Спартака»:
В остальных матчах РПЛ перед стартовым свистком аплодисменты футболистов и зрителей в честь героев – обязательная часть программы тура.