Максимально позитивный пост: пилоты посадили самолет в кукурузном поле, теперь их зовут на матчи «Урала» и заявляют на хоккей

У самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» при взлете отказали два двигателя. Причина: столкновение со стаей птиц еще в момент отрыва от полосы. Самолет сначала набрал высоту, а потом все-таки приземлился в кукурузном поле. Других вариантов при выборе места посадки у пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина просто не было.

Главный итог такого полета – отсутствие погибших. За медицинской помощью сразу после приземления обратились 55 человек – на борту находились более 230-ти. Из них госпитализировали только шестерых. Дамира Юсупова, Георгия Мурзина и весь экипаж лайнера заслуженно называют героями, а их действия сравнивают с посадкой лайнера на реку Гудзон. Об этом даже сняли фильм.

Вот так выглядел Airbus A321 после посадки: