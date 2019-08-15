Максимально позитивный пост: пилоты посадили самолет в кукурузном поле, теперь их зовут на матчи «Урала» и заявляют на хоккей
У самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» при взлете отказали два двигателя. Причина: столкновение со стаей птиц еще в момент отрыва от полосы. Самолет сначала набрал высоту, а потом все-таки приземлился в кукурузном поле. Других вариантов при выборе места посадки у пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина просто не было.
Главный итог такого полета – отсутствие погибших. За медицинской помощью сразу после приземления обратились 55 человек – на борту находились более 230-ти. Из них госпитализировали только шестерых. Дамира Юсупова, Георгия Мурзина и весь экипаж лайнера заслуженно называют героями, а их действия сравнивают с посадкой лайнера на реку Гудзон. Об этом даже сняли фильм.
Вот так выглядел Airbus A321 после посадки:
«Урал» подарил экипажу бессрочный абонемент на футбол
Действует только на домашние игры «Урала», но все равно приятно. Об этом клуб написал в социальных сетях. Вот полное заявление клуба из инстаграма:
«Бессрочный абонемент за отвагу! Выражаем огромное уважение и признательность всему экипажу рейса U6-178 нашего партнера @ural_airlines. Ребята посадили самолет на кукурузное поле в экстренной ситуации и эвакуировали всех пассажиров, спасли жизни более 200 человек благодаря своим действиям!
Мы гордимся вами, земляки! В знак благодарности и бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи ФК «Урал». Мягких вам посадок, легких полетов, а волнения и драйва только во время матчей «Урала».
В комментариях к публикации в твиттере «Уралу» ответил «Оренбург»: «От нас респект тоже передайте, летали как-то к вам на матч с этим экипажем».
«Авангард» заявил всех на хоккейный матч. В первое звено
«Сегодня у нас не просто рядовой состав на предсезонный матч. В первое звено мы поставили экипаж самолета А321, который посадил борт на кукурузное поле и спас всех пассажиров.
Командиром судна является Дамир Юсупов, второй пилот — Георгий Мурзин. Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина», – написано в инстаграме «Авангарда».
UPD. РПЛ тоже присоединилась к такой акции.
В твиттере один из пользователей обвинил «Авангард» в попытке словить дешевый хайп. Ему ответили.
ФНЛ поблагодарила экипаж. Матчи начнутся с минуты оваций
Вот полное заявление с официального сайта лиги:
«Сегодня утром самолет, следовавший по маршруту Москва – Симферополь, был вынужден совершить жесткую посадку после отказа двигателей. Лишь профессионализм, исключительное хладнокровие и слаженные действия экипажа помогли избежать катастрофы с многочисленными жертвами.
Командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзов, бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева и Яна Ягодина – настоящие герои и достойны самой глубокой благодарности.
К сожалению, авиационные происшествия гораздо чаще становятся поводами для других церемоний. К счастью, бывают и позитивные новости. Поэтому сегодня же Футбольная Национальная Лига предлагает все матчи 9-го тура Олимп-Первенства ФНЛ, которые пройдут 18 и 20 августа, начать с «минуты оваций» всему экипажу».