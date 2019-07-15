У Зидана умер брат. Семья для него – все

В алжирской войне за независимость в середине прошлого века погибли сотни тысяч людей, но семья Зиданов спаслась. За год до начала войны Смаил Зидан эмигрировал во Францию – сначала в Париж, а потом в пригород Марселя. Он собирался обратно на родину, но встретил девушку, из-за которой остался во Франции навсегда.

У них родилис пятеро детей, младшим из которых был Зинедин. Отец часто работал по ночам, мать следила за хозяйством. Зизу постоянно играл в футбол после школы. Брат Нордин обладал большим талантом, но у родителей не нашлось денег на футбольную секцию для него. Вспоминая те дни, Зизу сказал в интервью ту самую фразу, которая стала классикой:

«Я плакал, потому что у меня не было футбольных кед, но однажды я встретил человека, у которого не было ног. Цените то, что имеете».