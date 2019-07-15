У Зидана умер брат. Семья для него – все
В алжирской войне за независимость в середине прошлого века погибли сотни тысяч людей, но семья Зиданов спаслась. За год до начала войны Смаил Зидан эмигрировал во Францию – сначала в Париж, а потом в пригород Марселя. Он собирался обратно на родину, но встретил девушку, из-за которой остался во Франции навсегда.
У них родилис пятеро детей, младшим из которых был Зинедин. Отец часто работал по ночам, мать следила за хозяйством. Зизу постоянно играл в футбол после школы. Брат Нордин обладал большим талантом, но у родителей не нашлось денег на футбольную секцию для него. Вспоминая те дни, Зизу сказал в интервью ту самую фразу, которая стала классикой:
«Я плакал, потому что у меня не было футбольных кед, но однажды я встретил человека, у которого не было ног. Цените то, что имеете».
Зизу наслаждался жизнью в большой семье. Брат Фарид делился с ним формой, с сестрой Лилой вообще сложились нежные отношения. Впервые получив деньги за игру в футбол, Зизу тут же потратил их на подарки маме, братьям и сестре.
Глядя на свою семью, Зинедин построил себе такую же. Будущую жену он встретил в 17 лет – она хотела стать известной балериной, но ради семейного счастья с Зиданом отказалась от амбиций. Теперь у них 30 лет совместной жизни и четыре сына. Двоих из них Зизу поехал укладывать спать сразу после победного финала ЧМ-1998, пока все вокруг танцевали. Говорят, Зидан все-таки позже заехал на празднование, но совсем ненадолго.
Теперь жена и дети – всегда рядом.
В июле-2019 Зидан потерял одного из близких. Старший брат Фарид умер от рака.
О Фариде в целом известно мало. Он был бизнесменом, имел семью (о которой вообще нет никакой информации), увлекался чтением и любил слушать музыку Элвиса Пресли и смотреть фильмы с Анджелиной Джоли. Узнав о трагедии, Зидан уехал с занятий «Реала» в Монреале, а сын Лука также на время уехал из «Расинга». «Реал» без Зидана начал тренировку с минуты молчания.
В одной из автобиографий Зидана есть упоминание о разговоре Фарида с тренером «Марселя» по поводу перехода Зизу, когда он еще играл во Франции. Тогда Фариду сказали, что Зидан намного сильнее любого игрока той команды. Но в «Марселе» он так и не сыграл.
В другой книге Зидан приводит цитату Фарида о себе: «В нашей компании были чертовски хорошие игроки. Но было практически невозможно отнять у него мяч. Проще сказать, что он у него как будто была рука в том месте, где росла нога. Он делал с мячом все, что хотел. Он имел исключительный дриблинг и видел игру лучше, чем кто-либо другой. Он был самым младшим из нас, но именно его присутствие было причиной наших побед».
Много лет спустя Зизу напишет брату душевное послание, которое тот уже никогда не прочитает.
«Родной душе – моему брату Фариду.
Ты всегда указывал мне путь. Ты был справедливым, щедрым, смелым. Ты так любил людей, а люди так любили тебя!
Я горжусь тобой. Ты навсегда в моем сердце», – написал Зидан в инстаграме.
«Ценности, в которые верят твоя семья и друзья, определяют, будешь ты делать глупости по жизни или нет», – сказал как-то Зидан. В истории футбола он – гигантская величина, в обычной жизни – все такой же семьянин.
Для него эти дни – настоящая пытка.