Синиша Михайлович борется с лейкемией. Но он все равно будет тренировать «Болонью»

Врач «Болоньи» завершил, что со следующей недели Михайлович начнет лечение. У него пока нет симптомов, и сейчас необходимо определить тип лейкемии, чтобы определить предварительные сроки лечения. Врач также сказал, что, несмотря на все обстоятельства, Михайлович будет дальше работать с командой.

По поводу этой болезни уже высказались некоторые футболисты «Болоньи». Например, Блез Джемаили сказал: «Тренер выиграет эту битву и для нас, потому что мы чувствуем себя частью его семьи. Дать то, что он дал нам за последние шесть месяцев, редко удавалось какому-либо тренеру, особенно в такой короткий промежуток времени.

Мы знаем, какой он человек, насколько силен, мы постараемся передать ему свои силы и ждем его возвращения. Синиша сказал нам и дальше работать с улыбкой на лицах, мы постараемся выполнить его просьбу. Тренер показал нам путь, все игроки следовали за ним последние шесть месяцев. Он лидер, который может помочь нам достичь наших целей. Конечно, никто не ожидал, что произойдет подобное, но мы все близки к нему. Михайлович для нас как отец, поэтому мы будем бороться за него так, как он борется за нас».

Михайловича в социальных сетях также поддержали клуб Серии А.

«Парма»: «Иногда случаются матчи, когда все мы играем в одной команде. Держитесь, Синиша, мы, в Парме, все все с вами».