Синиша Михайлович борется с лейкемией. Но он все равно будет тренировать «Болонью»
Утром 12 июля журналисты Football Italia сообщили: главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может покинуть клуб из-за серьезных проблем со здоровьем. Команда, чтобы не распространять никакие слухи, через пару часов объявила о том, что у Михайловича лейкемия. Через час после этого тренер собрал пресс-конференцию, на которой подтвердил диагноз.
«У меня лейкемия. Когда я узнал эту новость, это был настоящий удар. Несколько дней я плакал, но это были не слезы страха. Я уважаю болезнь, я столкнусь с ней, глядя ей в глаза. Жду, когда отправлюсь в больницу, где начну бой. Болезнь агрессивна, но победить можно.
Я говорил это и футболистам. Объяснял, что мы должны атаковать и стремиться к победе. Будем отсиживаться и защищаться – нас прибьют. Я должен использовать эту тактику в борьбе. Уверен, что я выиграю эту битву. Я выиграю борьбу для моей семьи, для моих детей, для всех тех, кто любит меня», – сказал Михайлович.
Врач «Болоньи» завершил, что со следующей недели Михайлович начнет лечение. У него пока нет симптомов, и сейчас необходимо определить тип лейкемии, чтобы определить предварительные сроки лечения. Врач также сказал, что, несмотря на все обстоятельства, Михайлович будет дальше работать с командой.
По поводу этой болезни уже высказались некоторые футболисты «Болоньи». Например, Блез Джемаили сказал: «Тренер выиграет эту битву и для нас, потому что мы чувствуем себя частью его семьи. Дать то, что он дал нам за последние шесть месяцев, редко удавалось какому-либо тренеру, особенно в такой короткий промежуток времени.
Мы знаем, какой он человек, насколько силен, мы постараемся передать ему свои силы и ждем его возвращения. Синиша сказал нам и дальше работать с улыбкой на лицах, мы постараемся выполнить его просьбу. Тренер показал нам путь, все игроки следовали за ним последние шесть месяцев. Он лидер, который может помочь нам достичь наших целей. Конечно, никто не ожидал, что произойдет подобное, но мы все близки к нему. Михайлович для нас как отец, поэтому мы будем бороться за него так, как он борется за нас».
Михайловича в социальных сетях также поддержали клуб Серии А.
«Парма»: «Иногда случаются матчи, когда все мы играем в одной команде. Держитесь, Синиша, мы, в Парме, все все с вами».
«Сампдория»: «После дождя всегда выглядывает солнце. Держитесь, Синиша, продолжайте биться. Каждый болельщик «Сампдории» болеет за вас».
«Интер»: «Продолжайте бороться, Синиша. «Интер» поддерживает вас в этой битве».
«Милан»: «Мужчина всегда найдет способ победить. Давайте, Синиша, вы выиграете этот поединок».
«Лацио»: «Мы вместе много всего выиграли. И мы с вами даже в этой битве».
Поучаствовала даже «Рома»-соперник Михайловича в римском дерби: «Давай, Синиша. Выиграй эту битву».
«Торино»:
В акции поддержки также поучаствовали «Сассуоло», «Наполи», «Удинезе», «СПАЛ», «Кальяри», «Фиорентина», «Удинезе», «Дженоа», «Верона» и «Лечче».
«Болонья» же опубликовала такой пост:
Для нее Михайлович – особенный тренер. В прошлом сезоне клуб, несмотря на финансовую помощь со стороны владельца, мог улететь в Серию В. Михайлович пришел в «Болонью» в конце января и сразу же начал разруливать проблемы. За весну клуб проиграл в Серии А всего три раза (в матчах с «Удинезе», «Аталантой» и «Миланом»). На его счету за это время были победы над «Наполи» и «Торино», хорошие результаты в матчах со всеми аутсайдерами.