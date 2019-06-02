Главный момент вчерашнего финала. Хендерсон праздновал победу в ЛЧ с отцом, победившим рак

Для Брайана Хенедерсона этот финал ЛЧ – особенный момент. В 2013-м, за полгода до чемпионата мира в Бразилии, у него обнаружили рак горла. Врачи диагностировали болезнь прямо перед Рождеством, но Брайан не стал рассказывать сыну плохие новости, чтобы не испортить праздник. «Это был очень эмоциональный момент. Я сказал Джордану, что главное, что он может для меня сделать, – это быть лучшим игроком в каждом матче. И он был признан игроком матча в четырех из следующих пяти своих игр. Люди не понимали, под каким давлением он находится. Я был горд за него», – признавался Брайан Хендерсон.

В «Ливерпуле» относились с пониманием к ситуации Хендерсона: Брендан Роджерс, который тогда тренировал команду, без вопросов давал отгулы Джордану, чтобы тот смог навестить отца. Но Брайан не позволял ему это делать, просто потому что не хотел, чтобы Джордан видел, насколько он ослабел. Брайан Хендерсон проходил химиотерапию, которая не позволила ему увидеть игру сына на ЧМ-2014. Зато через пять лет он полностью поборол болезнь и теперь приехал на второй подряд финал Лиги чемпионов с участием сына.

После матча с «Тоттенхэмом» у Брайана спросили, что он чувствует. Мужчина поделился классной историей: «Это невероятно. Я обнимал всех на стадионе. Это самый эмоциональный момент в моей жизни. Когда «Ливерпуль» играл против «Милана» в финале Лиги чемпионов в 2007 году, Джордан сказал мне: «Папа, однажды и я буду играть в финале». Я никогда не сомневался в этом».