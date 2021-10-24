Болонья

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Футбол
Ибрагимович в 40 лет забил первый автогол за 957 матчей
#Златан Ибрагимович
Футбол
«Шеффилд» – единственная команда из АПЛ, у которой в этом сезоне нет ни одной победы
#Шеффилд Юнайтед
Футбол
Михайлович рассказал, что лежал в больнице под именем 69-летнего бездомного
#Синиша Михайлович
Футбол
«Ювентус» впервые за полтора года не пропустил в четырех матчах подряд
#Ювентус
Футбол
«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» могут тренироваться на базах с 4 мая
#Серия А
Футбол
«Аталанта» забила четыре гола к 15-й минуте. Такого не было 87 лет
#Серия А
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Резервный вратарь «Интера» промахнулся мимо мяча по земле и пропустил гол, сыграв впервые за год – возможно, это будет стоить клубу чемпионства
#Интер
«Теперь я часто плачу. Это даже приятно». Тренер «Болоньи» за год победил лейкемию и коронавирус
#Синиша Михайлович
В 14 лет приплыл в Италию на лодке, убегая от нищеты из Африки. Сейчас – играет против Роналду и забивает «Интеру»
#Муса Джувара
Тренировался без бутс и втайне от отца-математика – это путь новой африканской звезды
#Амаду Диавара
Пожалуйста, оценивайте силу команд с показателем xG. Это не для задротов − тут есть реальный смысл
#Футбол
Де Лигт третий тур подряд играет рукой в своей штрафной. Дважды повезло, один раз «Юве» потерял очки
#Маттейс де Лигт
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