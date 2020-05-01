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#Серия А #Футбол #коронавирус #СПАЛ #Сассуоло #Болонья #Парма

«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» могут тренироваться на базах с 4 мая

01 мая 2020, 14:08

Глава региона Эмилия-Романья Стефано Боначчини подписал документ, согласно которому профессиональные спортсмены с 4 мая могут начать индивидуальные тренировки. При этом они должны соблюдать дистанцию в 2,5 метра и не собираться в закрытых помещениях.

«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло», базирующиеся в этом регионе, попадают под распоряжение Боначчини.

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