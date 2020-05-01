«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» могут тренироваться на базах с 4 мая

Глава региона Эмилия-Романья Стефано Боначчини подписал документ, согласно которому профессиональные спортсмены с 4 мая могут начать индивидуальные тренировки. При этом они должны соблюдать дистанцию в 2,5 метра и не собираться в закрытых помещениях.

«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло», базирующиеся в этом регионе, попадают под распоряжение Боначчини.