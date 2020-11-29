«Шеффилд» – единственная команда из АПЛ, у которой в этом сезоне нет ни одной победы

Статистика «Шеффилда» в этом сезоне АПЛ:

10 матчей.

Одна ничья.

Девять поражений. Сейчас у него серия из пяти проигрышей в АПЛ подряд.

Общий счет – 4:16.

Это единственная команда АПЛ, которая еще ни разу не победила в этом сезоне. Но не единственная команда из топ-5 с нулем в графе побед в чемпионате.

В Бундеслиге ни разу не побеждал «Шальке». В Примере – «Уэска». В Серии А – «Кротоне», но оно еще не сыграл матч девятого тура с «Болоньей».