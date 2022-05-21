«Сассуоло» – «Милан». Обзор, прогноз и ставки на Серию А: 22 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Милан»

Канал «Матч! Футбол 1» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 18:55.

Никто не может победить «Милан» уже четыре месяца – последнее поражение состоялось 17 января. С тех пор – 15-матчевая беспроигрышная серия. Из последних десяти играх «Милан» победил в восьми.

«Сассуоло» уже не опустится ниже 11-го места и может занять максимум девятое – турнирных задач у команды нет. В апреле «Сассуоло» проиграл трижды подряд (включая 1:6 от «Наполи»), но в двух прошлых матчах заработал четыре очка.

«Милан» проиграл «Сассуоло» последние два матча, а до этого выиграл в двух. Что интересно, хозяева в этой паре побеждали лишь в одной игре из последних десяти.

Вот и в первом круге «Сассуоло» обыграл «Милан» в гостях – на гол Романьоли точным ударом ответил Скамакка, а потом Кьяер забил автогол и Берарди оформил счет 3:1.

Тольян и Харруи травмированы у «Сассуоло». У «Милана» потерь нет. Напомним, одного очка миланскому клубу достаточно для оформления первого с 2011 года чемпионского титула.