«Сассуоло» – «Милан». Обзор, прогноз и ставки на Серию А: 22 мая
«Милан» и «Интер» до последнего тура рубятся в чемпионской гонке. «Милан» сыграет против «Сассуоло» в гостях – для скудетто его устроит даже ничья. «Интеру», чтобы стать чемпионом, нужна победа над «Сампдорией» и поражение «Милана».
- Матч «Сассуоло» – «Милан» состоится 22 мая.
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
- По мнению букмекера Winline, «Милан» – однозначный фаворит матча: на его победу в основное время можно поставить за 1,46, на ничью – за 5,2, на победу «Сассуоло» – 6,2. Матч ожидается голевым – даже ТБ3 идет за 1,66.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Милан»
- Канал «Матч! Футбол 1» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 18:55.
Никто не может победить «Милан» уже четыре месяца – последнее поражение состоялось 17 января. С тех пор – 15-матчевая беспроигрышная серия. Из последних десяти играх «Милан» победил в восьми.
«Сассуоло» уже не опустится ниже 11-го места и может занять максимум девятое – турнирных задач у команды нет. В апреле «Сассуоло» проиграл трижды подряд (включая 1:6 от «Наполи»), но в двух прошлых матчах заработал четыре очка.
«Милан» проиграл «Сассуоло» последние два матча, а до этого выиграл в двух. Что интересно, хозяева в этой паре побеждали лишь в одной игре из последних десяти.
Вот и в первом круге «Сассуоло» обыграл «Милан» в гостях – на гол Романьоли точным ударом ответил Скамакка, а потом Кьяер забил автогол и Берарди оформил счет 3:1.
Тольян и Харруи травмированы у «Сассуоло». У «Милана» потерь нет. Напомним, одного очка миланскому клубу достаточно для оформления первого с 2011 года чемпионского титула.