«Ювентус» – «Интер». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 3 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Интер»

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:40 по Москве.

Игру «Ювентус» – «Интер» можно посмотреть на сайте Winline.

У «Ювентуса» больше травмированных игроков. Основная потеря произошла еще в январе. Федерико Кьеза не играл за клуб с 9 января, когда провел 32 минуты в матче с «Ромой».

«Интер» выиграл только один из пяти последних матчей в Серии А. В них команда трижды сыграла вничью, проиграла «Сассуоло» (0:2) и разгромила «Салернитану» (5:0).

«Ювентус» не проигрывает в Серии А уже 16 матчей. Последнее поражение было еще в ноябре 2021 года. Результаты после этого: 11 побед и пять ничьих. Сейчас «Ювентус» идет на серии из четырех побед.

За всю историю «Ювентус» и «Интер» провели между собой 246 матчей. «Ювентус» победил 111 раз, «Интер» – 73. «Ювентус» забил в этих играх на 48 мячей больше.

В сезоне-2021/22 «Интер» имеет 60 очков и идет на третьем месте в Серии А. «Ювентус» пока остается четвертым. Команды разделяет одно очко, но «Интер» отыграл на матч меньше.