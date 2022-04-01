ФИФА представила загадочный талисман ЧМ-2022 – все гадают, что это такое: призрак, ковер-самолет или куфия

Среди основных интерпретаций образа есть варианты с приведением, куфией (арабский платок) и даже «душами рабочих, которые погибли на стройках стадионов». Так в соцсетях реагируют на резонансные расследования об условиях труда при подготовке ЧМ. Но большинство русскоязычных медиа считают Лиаба ковром-самолетом либо похожим на него созданием.

ФИФА описывает его как веселое, игривое существо с «юношеским духом». Лиаб якобы «посещал» все предыдущие ЧМ и даже «внес вклад» в некоторые из самых известных моментов в истории футбола.

Нынешний талисман не похож на прошлые – обычно ими становились животные или люди

Образ ковра-самолета встречается не только в ближневосточных произведениях, но и, например, в русском фольклоре («Царевна-лягушка»). В массовой же культуре один из наиболее популярных образов связан с «Алладином» от Disney, основанном на истории из сборника «Тысяча и одна ночь».

В этом мультфильме ковер – не просто средство передвижения, а разумное существо, как и Лиаб. Правда, не разговаривающее.