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ЧМ-2022
ФИФА
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#ЧМ-2022 #ФИФА

ФИФА представила загадочный талисман ЧМ-2022 – все гадают, что это такое: призрак, ковер-самолет или куфия

ФИФА

В Катаре прошла жеребьевка чемпионата мира по футболу, во время которой презентовали официальный талисман турнира. В пресс-релизе ФИФА не раскрыла, что именно представляет талисман – и это стало основой для интерпретаций образа.

Большинство считает его ковром-самолетом. Но не все с этим согласны 

У Лиаба есть глаза, рот, но нет конечностей (что не мешает ему упражняться с мячом). В переводе с арабского его имя означает «сверхквалифицированный игрок». По легенде организаторов он прибыл из «параллельного мира», где живут талисманы.  

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Среди основных интерпретаций образа есть варианты с приведением, куфией (арабский платок) и даже «душами рабочих, которые погибли на стройках стадионов». Так в соцсетях реагируют на резонансные расследования об условиях труда при подготовке ЧМ. Но большинство русскоязычных медиа считают Лиаба ковром-самолетом либо похожим на него созданием.

ФИФА описывает его как веселое, игривое существо с «юношеским духом». Лиаб якобы «посещал» все предыдущие ЧМ и даже «внес вклад» в некоторые из самых известных моментов в истории футбола. 

Нынешний талисман не похож на прошлые – обычно ими становились животные или люди

Образ ковра-самолета встречается не только в ближневосточных произведениях, но и, например, в русском фольклоре («Царевна-лягушка»). В массовой же культуре один из наиболее популярных образов связан с «Алладином» от Disney, основанном на истории из сборника «Тысяча и одна ночь».

В этом мультфильме ковер – не просто средство передвижения, а разумное существо, как и Лиаб. Правда, не разговаривающее.

Талисман ЧМ-2022 выделяется на фоне предыдущих. Традиционно ими становятся животные или люди: Волк Забивака (Россия, 2018), петух Футикс (Франция, 1998), львенок Вилли (Англия, 1966), мальчики Тип и Топ (ФРГ, 1974). Последним неодушевленным предметом, который становился маскотом ЧМ, был перец Пике на турнире 1986 года в Мексике.

В этом году чемпионат мира впервые в истории пройдет в арабской стране и впервые – не летом. Он начнется 21 ноября и завершится 18 декабря. Россия на ЧМ не выступит – ее не допустили до стыковых игр из-за санкций ФИФА.

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