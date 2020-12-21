На стройке арен к ЧМ-2022 массово гибнут люди. Они не получают денег, пьют грязную воду и работают на дикой жаре
До ЧМ-2022 осталось два года, в Катаре интенсивно строятся стадионы к турниру. Самые негативные новости – о гибели рабочих. Они участились, а с июля по ноябрь 2020 года известно о смерти от коронавируса 67 мигрантов из Непала.
- Более грустные цифры – 104 умерших в период с июля 2019-го по июль 2020-го.
- Есть и еще более ужасающие – около 1400 погибших рабочих из Непала в общей сложности, причем это данные на лето 2019-го.
Тогда, летом 2019-го, немецкая телекомпания WDR выпустила документальный фильм под названием «В ловушке в Катаре».
- О количестве 1400 в нем рассказали немецкие документалисты.
- Официальные представители Непала подтверждали многочисленные гибели своих граждан на стройках в Катаре.
- В фильме также рассказывалось об очень тяжелых условиях для работы.
Гибели
Правозащитная организация Fair/Square сомневается в способности Катара противостоять губительной системе. «У Катара ужасная статистика смертей рабочих, и его отказ обеспечить надлежащую защиту непростителен, – говорит ее директор Ник Макгихан. – Об этих проблемах известно давно».
Отсутствие подробностей о гибели людей – еще одна претензия. Daily Mail писал о 24-летнем мужчине, который по официальной версии умер от сердечного приступа во сне. Его жене было сказано лишь про это, но никакого расследования не проводилось.
Макгихан говорит, что это далеко не единственный случай: «Тела доставляются обратно, говорится, что они умерли естественной смертью. Необъяснимых смертей в Катаре – тысячи. Это не означает, что все они – из-за жары или чьей-то небрежности, но на вопрос, как они умерли, ответа нет».
Другому погибшему была записана острая дыхательная недостаточность в качестве причины смерти. Он не мог дышать ночью и умер в больнице. Никаких проблем со здоровьем у него перед этим не было. Да и вообще перед началом работы в Катаре рабочие проходят два раунда медицинских тестов.
Летом 2019-го проводилось исследование смертей непальских рабочих за восемь лет. Там был всплеск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в жаркие летние месяцы. Авторы отчета указали на то, что такие проблемы можно было бы предотвратить при эффективной системе защиты рабочих от теплового воздействия. Но системы нет.
Невыплаты
Еще одна проблема – невыплата зарплаты. Об этом рассказывала организация Amnesty International (движение, борющееся за права человека) летом 2020-го. Многие рабочие не получали денег с сентября 2019-го по следующую весну.
Вопросы возникли к компании Qatar Meta Coats, задолжавшей деньги. Amnesty International подняла этот вопрос перед властями Катара и ФИФА – тогда дело сдвинулось, хотя правозащитники все равно были недовольны. По их информации, организаторы ЧМ знали об этих проблемах. «Почему тогда работникам было позволено продолжить работу без оплаты», – недоумевал глава Amnesty по вопросам экономической и социальной справедливости Стив Кокберн.
Усугубляется ситуация еще и тем, что многие работники брали ссуды в банках своей страны перед миграцией, а просроченные платежи могут вызвать серьезные проблемы.
Ужасные условия
Если соотнести все вместе.
- В Катаре днем редко бывает меньше 20 градусов, а больше полугода в стране сохраняется температура не менее 30 градусов.
- Предназначенная для работников питьевая вода – загрязнена и непригодна для использования.
- Там плохое качество воздуха.
- Были жалобы на то, что рабочим не выдаются паспорта, у них нет отпуска, им запрещается связываться с семьями. Летом 2019-го они устроили из-за этого забастовку.
В ноябре 2015-го в Катаре был торжественно открыт Labour City – рассчитанный на почти 70 тысяч человек лагерь для рабочих. Там даже есть театр, несколько кинотеатров, полицейские участки и мечети. Также в Катаре был принят ряд законов в отношении рабочих-мигрантов: например, можно покидать страну без разрешения работодателя. На деле оказалось, что обещания не выполняются.
В фильме об условиях в Катаре журналист WDR Бенджамин Бест вооружился скрытой камерой и встретился с несколькими рабочими. Один из них сказал, что они сидят на хлебе и воде, с каждым месяцем ситуация ухудшается, в Непал позвонить нельзя, деньги не платят.
Или все нормально? В начале 2020-го специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор ездил в Доху, где 2,5 часа пробыл на строящемся объекте. «Поговорил с рабочими об условиях работы, оплате труда, проверил условия их проживания, дополнительные помещения – зону отдыха, прачечную. Катар предпринимает усилия, чтобы обеспечить для них нормальные условия труда и жизни, своевременную оплату их работы», – отчитался тогда Гилмор.
Притом ФИФА еще в 2016 году создала надзорный орган для отслеживания условий работы. «Он проверит эффективность всех процессов по изменению ситуации в Катаре», – говорил тогда Джанни Инфантино.
Стресс
Тяжелый труд в таких условиях неизбежно сказывается на здоровье, а задержки по зарплате ухудшают ситуацию. Мигранты работают на собственные семьи и сильно беспокоятся, когда не могут отослать деньги.
Уровень депрессии растет и по другой причине. О ней рассказывал врач из Непала Раджеш Паудель, который работает в клинике Катара для рабочих. «Многие люди были обмануты дома, – уверен он. – Тогда им говорили, что они будут делать одно, а теперь они занимаются совсем другим».