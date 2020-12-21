На стройке арен к ЧМ-2022 массово гибнут люди. Они не получают денег, пьют грязную воду и работают на дикой жаре

Гибели

Правозащитная организация Fair/Square сомневается в способности Катара противостоять губительной системе. «У Катара ужасная статистика смертей рабочих, и его отказ обеспечить надлежащую защиту непростителен, – говорит ее директор Ник Макгихан. – Об этих проблемах известно давно».

Отсутствие подробностей о гибели людей – еще одна претензия. Daily Mail писал о 24-летнем мужчине, который по официальной версии умер от сердечного приступа во сне. Его жене было сказано лишь про это, но никакого расследования не проводилось.

Макгихан говорит, что это далеко не единственный случай: «Тела доставляются обратно, говорится, что они умерли естественной смертью. Необъяснимых смертей в Катаре – тысячи. Это не означает, что все они – из-за жары или чьей-то небрежности, но на вопрос, как они умерли, ответа нет».

Другому погибшему была записана острая дыхательная недостаточность в качестве причины смерти. Он не мог дышать ночью и умер в больнице. Никаких проблем со здоровьем у него перед этим не было. Да и вообще перед началом работы в Катаре рабочие проходят два раунда медицинских тестов.

Летом 2019-го проводилось исследование смертей непальских рабочих за восемь лет. Там был всплеск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в жаркие летние месяцы. Авторы отчета указали на то, что такие проблемы можно было бы предотвратить при эффективной системе защиты рабочих от теплового воздействия. Но системы нет.