За последние четыре месяца в Катаре на строительстве объектов к чемпионату мира погибли 67 мигрантов из Непала

Daily Mail подготовил большой материал со статистикой смертности на строительстве объектов к ЧМ-2022. Полный текст – по ссылке. Выделяем главные моменты:

• С 16 июля по 15 ноября в Катаре из-за коронавируса погибли 67 мигрантов из Непала. В стране прогнозируют, что к июлю-2021 это число возрастет до 160. Причина – поток мигрантов из Непала в Катар увеличился.

• Совет по трудоустройству за рубежом Непала сообщил, что с 16 июля 2019 года по 15 июля 2020 года в Катаре погибли 104 мигранта.

• Коронавирус не позволил вовремя перевезти тела погибших в Непал. Рейсы по репатриации с 22 марта отменяли на три месяца. Из-за этого некоторые семьи разрешили кремировать умерших близких в Катаре.

• Есть и очень подозрительные моменты, когда семьям не сообщали подробности смерти близких. 24-летний Рупчандра Румба строил парковую зону возле стадиона Education City. В Катаре он провел всего два месяца и умер во сне от сердечного приступа.

Первое обследование выявило у Румбы острую сердечно-дыхательную недостаточность. Однако вдове больше не сообщали никаких подробностей. Она говорит, что Рупчандра был здоров, когда уезжал из Непала в Катар.